"Я вже фактично ухвалив рішення" - Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну. Однак він хоче дізнатися, як вони будуть використовуватися. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.

Деталі

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Трампа запитали, чи є вже рішення щодо ракет Tomahawk. Зокрема, щодо передачі їх Україні або ж продажу для НАТО, щоб Альянс надалі продавав їх Україні. У відповідь лідер США сказав, що рішення фактично ухвалено.

Так, я вже практично ухвалив рішення, якщо можна так сказати. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять - куди вони їх відправлять, напевно. Мені б довелося поставити це питання - відповів Трамп, не уточнивши, буде передача безпосередньо чи через НАТО.

Також він додав, що спочатку хоче дізнатися, як ці ракети будуть використані (для чого саме).

"Я б поставив кілька запитань. Я не шукаю ескалації", - пояснив він.

Також лідер США вкотре заявив, що цієї війни ніколи б не було, якби він був президентом.

Нагадаємо

28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США розглядають запит України на придбання ракет Tomahawk великої дальності. Президент Трамп ухвалить остаточне рішення щодо дозволу угоди.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.

російський диктатор володимир путін заявив, що використання ракет Tomahawk без участі американської сторони неможливе. Він також назвав небезпечними заяви про постачання цих ракет, що, за його словами, зашкодить відносинам зі США.

Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters