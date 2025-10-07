$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 14465 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 32143 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 31025 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 34320 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 64515 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 30621 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 37603 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65027 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76777 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92086 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
"Я уже фактически принял решение" - Трамп о поставках Украине ракет Tomahawk

Киев • УНН

 • 1564 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об отправке ракет Tomahawk в Украину фактически принято. Он хочет выяснить, как именно будут использоваться эти ракеты, прежде чем окончательно утвердить передачу.

"Я уже фактически принял решение" - Трамп о поставках Украине ракет Tomahawk

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину. Однако он хочет узнать, как они будут использоваться. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили, есть ли уже решение по ракетам Tomahawk. В частности, о передаче их Украине или же продаже для НАТО, чтобы Альянс в дальнейшем продавал их Украине. В ответ лидер США сказал, что решение фактически принято.

Да, я уже практически принял решение, если можно так сказать. Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают - куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось задать этот вопрос

- ответил Трамп, не уточнив, будет передача непосредственно или через НАТО.

Также он добавил, что сначала хочет узнать, как эти ракеты будут использованы (для чего именно).

"Я бы задал несколько вопросов. Я не ищу эскалации", - пояснил он.

Также лидер США в очередной раз заявил, что этой войны никогда бы не было, если бы он был президентом.

Напомним

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США рассматривают запрос Украины на приобретение ракет Tomahawk большой дальности. Президент Трамп примет окончательное решение о разрешении сделки.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.

российский диктатор владимир путин заявил, что использование ракет Tomahawk без участия американской стороны невозможно. Он также назвал опасными заявления о поставках этих ракет, что, по его словам, повредит отношениям с США.

Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters03.10.25, 01:18 • 19276 просмотров

