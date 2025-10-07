"Я уже фактически принял решение" - Трамп о поставках Украине ракет Tomahawk

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину. Однако он хочет узнать, как они будут использоваться. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили, есть ли уже решение по ракетам Tomahawk. В частности, о передаче их Украине или же продаже для НАТО, чтобы Альянс в дальнейшем продавал их Украине. В ответ лидер США сказал, что решение фактически принято.

Да, я уже практически принял решение, если можно так сказать. Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают - куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось задать этот вопрос - ответил Трамп, не уточнив, будет передача непосредственно или через НАТО.

Также он добавил, что сначала хочет узнать, как эти ракеты будут использованы (для чего именно).

"Я бы задал несколько вопросов. Я не ищу эскалации", - пояснил он.

Также лидер США в очередной раз заявил, что этой войны никогда бы не было, если бы он был президентом.

Напомним

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США рассматривают запрос Украины на приобретение ракет Tomahawk большой дальности. Президент Трамп примет окончательное решение о разрешении сделки.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.

российский диктатор владимир путин заявил, что использование ракет Tomahawk без участия американской стороны невозможно. Он также назвал опасными заявления о поставках этих ракет, что, по его словам, повредит отношениям с США.

