2 октября, 18:06 • 12335 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 28824 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 29145 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 20477 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 22572 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 25633 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29760 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31076 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27487 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 52872 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Соединенные Штаты Америки обсуждают возможность увеличения военной помощи Украине, однако поставки дальнобойных ракет, в частности Tomahawk, остаются под вопросом из-за ограниченных запасов и рисков эскалации. США рассматривают альтернативные варианты, включая передачу систем с меньшей дальностью или закупку ракет европейскими союзниками.

Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters

Соединенные Штаты Америки обсуждают возможность увеличения военной помощи Украине, но поставки дальнобойных ракет пока остаются под вопросом. Эксперты указывают на ограниченные запасы вооружений и риски новой эскалации конфликта. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

По словам американского чиновника и трех источников, желание администрации Трампа отправить на Украину ракеты большой дальности Tomahawk может оказаться нереализованным, поскольку имеющиеся на складах ракеты предназначены для ВМС США и других целей

- пишет Reuters.

Отмечается, что эти ракеты, разработанные для ВМС США, имеют до 2 500 км дальности, что позволило бы Украине поражать ключевые объекты на территории России, в частности по Москве.

По данным информагентства, США рассматривают другие варианты. В качестве альтернативы обсуждается передача других систем с меньшей дальностью, а также возможность того, что европейские союзники закупят современные ракеты и предоставят их Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.

путин сделал ряд противоречивых заявлений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk02.10.25, 20:49

Вита Зеленецкая

Политика
Военно-морской флот США
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина