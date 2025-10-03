Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки обсуждают возможность увеличения военной помощи Украине, однако поставки дальнобойных ракет, в частности Tomahawk, остаются под вопросом из-за ограниченных запасов и рисков эскалации. США рассматривают альтернативные варианты, включая передачу систем с меньшей дальностью или закупку ракет европейскими союзниками.
Соединенные Штаты Америки обсуждают возможность увеличения военной помощи Украине, но поставки дальнобойных ракет пока остаются под вопросом. Эксперты указывают на ограниченные запасы вооружений и риски новой эскалации конфликта. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
По словам американского чиновника и трех источников, желание администрации Трампа отправить на Украину ракеты большой дальности Tomahawk может оказаться нереализованным, поскольку имеющиеся на складах ракеты предназначены для ВМС США и других целей
Отмечается, что эти ракеты, разработанные для ВМС США, имеют до 2 500 км дальности, что позволило бы Украине поражать ключевые объекты на территории России, в частности по Москве.
По данным информагентства, США рассматривают другие варианты. В качестве альтернативы обсуждается передача других систем с меньшей дальностью, а также возможность того, что европейские союзники закупят современные ракеты и предоставят их Украине.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.
путин сделал ряд противоречивых заявлений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk02.10.25, 20:49 • 2926 просмотров