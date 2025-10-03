Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters

Соединенные Штаты Америки обсуждают возможность увеличения военной помощи Украине, но поставки дальнобойных ракет пока остаются под вопросом. Эксперты указывают на ограниченные запасы вооружений и риски новой эскалации конфликта. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

По словам американского чиновника и трех источников, желание администрации Трампа отправить на Украину ракеты большой дальности Tomahawk может оказаться нереализованным, поскольку имеющиеся на складах ракеты предназначены для ВМС США и других целей - пишет Reuters.

Отмечается, что эти ракеты, разработанные для ВМС США, имеют до 2 500 км дальности, что позволило бы Украине поражать ключевые объекты на территории России, в частности по Москве.

По данным информагентства, США рассматривают другие варианты. В качестве альтернативы обсуждается передача других систем с меньшей дальностью, а также возможность того, что европейские союзники закупят современные ракеты и предоставят их Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.

путин сделал ряд противоречивых заявлений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk