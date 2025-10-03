Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters

$41.220.08
48.370.07
ukenru
2 жовтня, 18:06 • 12466 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 29191 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 29348 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 20670 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 22734 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 25666 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 29786 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 31083 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27493 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 52914 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярнi новини
Toyota RAV4 продовжує домінувати на ринку, але скоро її замінить нова гібридна модель2 жовтня, 15:03 • 5812 перегляди
Прем'єр-міністр Албанії пожартував про "мирну угоду" Албанії з Азербайджаном, про яку сказав Трамп2 жовтня, 15:03 • 4296 перегляди
У Києві група молодиків вдруге атакувала книгарню, розклеївши гомофобні листівки: поліція розпочала перевірку2 жовтня, 15:21 • 3654 перегляди
Можливо, будемо мати щось більше: Зеленський натякнув на розширення можливостей ударів по рф після зустрічі з Трампом2 жовтня, 15:27 • 3444 перегляди
За місяць будуть у Покровську, а за два окупують мало не весь Схід: Зеленський розкрив, яку "інформацію" путін давав Трампу2 жовтня, 16:14 • 5178 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 27229 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 35833 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 36989 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 48597 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 52915 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Білл Клінтон
Метте Фредеріксен
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Франція
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 14840 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 58003 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 66000 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 47443 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 49879 перегляди
Актуальне
АК-74
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Forbes
E-6 Mercury

Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Сполучені Штати Америки обговорюють можливість збільшення військової допомоги Україні, проте постачання далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, залишається під сумнівом через обмежені запаси та ризики ескалації. США розглядають альтернативні варіанти, включаючи передачу систем з меншою дальністю або закупівлю ракет європейськими союзниками.

Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters

Сполучені Штати Америки обговорюють можливість збільшення військової допомоги Україні, але постачання далекобійних ракет поки що залишається під сумнівом. Експерти вказують на обмежені запаси озброєнь і ризики нової ескалації конфлікту. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

За словами американського чиновника та трьох джерел, бажання адміністрації Трампа відправити на Україну ракети великої дальності Tomahawk може виявитися нереалізованим, оскільки наявні на складах ракети призначені для ВМС США та інших цілей

- пише Reuters.

Зазначається, що ці ракети, розроблені для ВМС США, мають до 2 500 км дальності, що дозволило б Україні вражати ключові об’єкти на території росії, зокрема по москві.

За даними інформагенції, США розглядають інші варіанти. Як альтернативу обговорюється передача інших систем з меншою дальністю, а також можливість того, що європейські союзники закуплять сучасні ракети та нададуть їх Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.

путін зробив низку суперечливих заяв про можливу передачу Україні ракет Tomahawk02.10.25, 20:49 • 2954 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Військово-морські сили США
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна