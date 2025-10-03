Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters

Сполучені Штати Америки обговорюють можливість збільшення військової допомоги Україні, але постачання далекобійних ракет поки що залишається під сумнівом. Експерти вказують на обмежені запаси озброєнь і ризики нової ескалації конфлікту. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

За словами американського чиновника та трьох джерел, бажання адміністрації Трампа відправити на Україну ракети великої дальності Tomahawk може виявитися нереалізованим, оскільки наявні на складах ракети призначені для ВМС США та інших цілей - пише Reuters.

Зазначається, що ці ракети, розроблені для ВМС США, мають до 2 500 км дальності, що дозволило б Україні вражати ключові об’єкти на території росії, зокрема по москві.

За даними інформагенції, США розглядають інші варіанти. Як альтернативу обговорюється передача інших систем з меншою дальністю, а також можливість того, що європейські союзники закуплять сучасні ракети та нададуть їх Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.

путін зробив низку суперечливих заяв про можливу передачу Україні ракет Tomahawk