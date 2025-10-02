путін зробив низку суперечливих заяв про можливу передачу Україні ракет Tomahawk
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін заявив, що використання ракет Tomahawk без участі американської сторони неможливе. Він також назвав небезпечними заяви про постачання цих ракет, що, за його словами, зашкодить відносинам зі США.
російський диктатор володимир путін заявив, що використання ракет Tomahawk без участі американської сторони неможливе, пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Застосування Tomahawk без участі американців неможливе
Він також назвав небезпечними самі заяви про постачання "Tomahawk" і наголосив, що це "завдасть шкоди відносинам із США".
Постачання Києву Tomahawk, якщо вони і будуть, ніяк не змінять співвідношення сил на полі бою
Раніше УНН писав, що російський диктатор володимир путін стверджує, що у війні проти України росії протистоять "усі країни НАТО". Він також заявив, що москва двічі висловлювала готовність вступити до НАТО, але отримала відмову.
Можливо, будемо мати щось більше: Зеленський натякнув на розширення можливостей ударів по рф після зустрічі з Трампом02.10.25, 18:27 • 2540 переглядiв