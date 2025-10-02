путін зробив низку суперечливих заяв про можливу передачу Україні ракет Tomahawk

російський диктатор володимир путін заявив, що використання ракет Tomahawk без участі американської сторони неможливе, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Він також назвав небезпечними самі заяви про постачання "Tomahawk" і наголосив, що це "завдасть шкоди відносинам із США".

Постачання Києву Tomahawk, якщо вони і будуть, ніяк не змінять співвідношення сил на полі бою