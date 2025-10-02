путин сделал ряд противоречивых заявлений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

$41.220.08
48.370.07
ukenru
18:06 • 5486 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
13:54 • 18167 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 23246 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 14924 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 18128 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 24542 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29001 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30638 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27232 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 50170 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.1м/с
90%
757мм
Популярные новости
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 31961 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 30199 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 21533 просмотра
"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ2 октября, 13:03 • 13423 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 10044 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 21585 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 30255 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 32019 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 45444 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 50179 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Сумская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 10073 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 56271 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 64282 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 45963 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 48436 просмотра
Актуальное
Forbes
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

путин сделал ряд противоречивых заявлений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

Киев • УНН

 • 846 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил, что использование ракет Tomahawk без участия американской стороны невозможно. Он также назвал опасными заявления о поставках этих ракет, что, по его словам, повредит отношениям с США.

путин сделал ряд противоречивых заявлений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

российский диктатор владимир путин заявил, что использование ракет Tomahawk без участия американской стороны невозможно, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Применение Tomahawk без участия американцев невозможно 

- заявил путин.

Он также назвал опасными сами заявления о поставках "Tomahawk" и подчеркнул, что это "нанесет ущерб отношениям с США".

Поставки Киеву Tomahawk, если они и будут, никак не изменят соотношение сил на поле боя 

- заявил путин.

Ранее УНН писал, что российский диктатор владимир путин утверждает, что в войне против Украины россии противостоят "все страны НАТО". Он также заявил, что москва дважды выражала готовность вступить в НАТО, но получила отказ.

Возможно, будет что-то большее: Зеленский намекнул на расширение возможностей ударов по рф после встречи с Трампом02.10.25, 18:27 • 2428 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
НАТО
Соединённые Штаты
Украина
Киев