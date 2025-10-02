путин сделал ряд противоречивых заявлений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин заявил, что использование ракет Tomahawk без участия американской стороны невозможно. Он также назвал опасными заявления о поставках этих ракет, что, по его словам, повредит отношениям с США.
российский диктатор владимир путин заявил, что использование ракет Tomahawk без участия американской стороны невозможно, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Применение Tomahawk без участия американцев невозможно
Он также назвал опасными сами заявления о поставках "Tomahawk" и подчеркнул, что это "нанесет ущерб отношениям с США".
Поставки Киеву Tomahawk, если они и будут, никак не изменят соотношение сил на поле боя
Ранее УНН писал, что российский диктатор владимир путин утверждает, что в войне против Украины россии противостоят "все страны НАТО". Он также заявил, что москва дважды выражала готовность вступить в НАТО, но получила отказ.
