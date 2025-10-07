Завершение войны в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и россией может быть сложнее, чем война на Ближнем Востоке. Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, передает УНН.

После всех этих лет, в течение которых были убиты десятки миллионов людей, появилась возможность принести мир на Ближнем Востоке. Я заключил другие сделки. Что касается россии и Украины… на прошлой неделе было убито 7812 человек, это безумие. Я думал, что это будет одна из самых простых задач. Я хорошо лажу с путиным… я был разочарован в нем, потому что я думал, что это будет легко решить. Но это может быть сложнее, чем на Ближнем Востоке - сказал Трамп.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину. Однако он хочет узнать, как они будут использоваться.