15:10 • 16758 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 18363 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 18248 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 22224 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 22361 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 48386 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 45301 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72580 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60137 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57127 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
публикации
Эксклюзивы
Завершение войны в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке - Трамп

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и Россией может быть более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что на прошлой неделе в Украине погибло 7812 человек, что является "безумием".

Завершение войны в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что завершение войны между Украиной и россией может быть сложнее, чем война на Ближнем Востоке. Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, передает УНН.

После всех этих лет, в течение которых были убиты десятки миллионов людей, появилась возможность принести мир на Ближнем Востоке. Я заключил другие сделки. Что касается россии и Украины… на прошлой неделе было убито 7812 человек, это безумие. Я думал, что это будет одна из самых простых задач. Я хорошо лажу с путиным… я был разочарован в нем, потому что я думал, что это будет легко решить. Но это может быть сложнее, чем на Ближнем Востоке 

- сказал Трамп.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину. Однако он хочет узнать, как они будут использоваться.

Павел Башинский

Политика
Владимир Путин
Марк Карни
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина