Переговори Ізраїля і ХАМАС в Єгипті за планом Трампа: як завершився перший день зустрічі - Al Jazeera

Перший день відновлених непрямих переговорів між Ізраїлем і ХАМАС в Єгипті завершився на тлі сподівань на можливу угоду щодо реалізації 20-пунктного плану президента США Дональда Трампа з припинення війни в Секторі Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Учасники переговорів мають намір повернутися для продовження обговорень у вівторок. Також повідомляється, що зустріч у курортному місті Шарм-ель-Шейх на Червоному морі в понеділок була "позитивною" і що було складено дорожню карту щодо продовження поточного раунду переговорів.

Делегація ХАМАС повідомила посередникам, що продовження бомбардувань Сектору Гази з боку Ізраїлю ставить під загрозу переговори про звільнення полонених.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому обміні ізраїльських полонених і палестинських в'язнів, щоб створити "імпульс" для реалізації інших частин свого плану щодо припинення війни в Газі.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня офіційні особи Ізраїлю та ХАМАС розпочали переговори в Шарм-ель-Шейху щодо розробленого США мирного плану для припинення війни в секторі Газа. Переговори зосереджені на припиненні вогню, виведенні ізраїльських військ та обміні заручниками.