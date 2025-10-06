Вирішальні переговори між Ізраїлем та ХАМАС розпочалися в Єгипті - ЗМІ
Київ • УНН
Офіційні особи Ізраїлю та ХАМАС розпочали переговори в Шарм-ель-Шейху щодо розробленого США мирного плану для припинення війни в секторі Газа. Переговори зосереджені на припиненні вогню, виведенні ізраїльських військ та обміні заручниками.
Сьогодні на єгипетському курорті офіційні особи Ізраїлю та ХАМАС розпочали непрямі переговори щодо розробленого США мирного плану щодо припинення руйнівної війни в секторі Газа напередодні її другої річниці, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Видання зауважує, що зберігається багато невизначеностей щодо плану, представленого президентом США Дональдом Трампом минулого тижня, включаючи роззброєння цього угрупування бойовиків – ключову вимогу Ізраїлю – та майбутнє управління сектором Газа. Трамп дав зрозуміти, що угода щодо сектору Газа може прокласти шлях до мирного процесу на Близькому Сході, який може змінити вигляд регіону.
Незважаючи на наказ Трампа припинити бомбардування, Ізраїль продовжував завдавати авіаударів по сектору Газа, внаслідок чого за останні 24 години загинули щонайменше 19 людей, повідомило Міністерство охорони здоров'я цієї території.
Єгипетський чиновник повідомив, що переговори розпочалися у Шарм-ель-Шейху на Червоному морі у понеділок вдень. Чиновник говорив на умовах анонімності, оскільки не був уповноважений публічно говорити про переговори.
Ізраїльську сторону очолює головний переговорник Рон Дермер, делегацію ХАМАС очолює Халіль аль-Хайя.
Додамо
За даними видання, ХАМАС заявив, що переговори будуть зосереджені на першому етапі припинення вогню, включаючи часткове виведення ізраїльських військ, а також звільнення заручників, які утримуються бойовиками в секторі Газа, в обмін на палестинських ув'язнених, які перебувають в ізраїльських в'язницях.
Як повідомляє єгипетська державна газета "Аль-Ахрам", очікується, що до переговорів також приєднаються спецпредставник США Близького Сходу Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Цей останній крок до миру зроблено після того, як ХАМАС прийняв деякі елементи плану США. Згідно з планом, ХАМАС повинен звільнити 48 заручників, що залишилися (близько 20 з яких, як вважають, живі) протягом трьох днів. ХАМАС також відмовиться від влади та роззброїться.
Очікується, що переговори у Єгипті пройдуть швидко. Нетаньягу заявив, що їхня діяльність буде "обмежена максимум кількома днями", хоча деякі представники ХАМАС попередили, що для виявлення тіл заручників, похованих під завалами, може знадобитися більше часу.
Ізраїльська делегація прибула до Каїра для перемовин про припинення вогню в Газі: що відомо 22.04.25, 10:49 • 6639 переглядiв