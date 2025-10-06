Решающие переговоры между Израилем и ХАМАС начались в Египте - СМИ

Сегодня на египетском курорте официальные лица Израиля и ХАМАС начали непрямые переговоры по разработанному США мирному плану по прекращению разрушительной войны в секторе Газа в преддверии ее второй годовщины, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Издание отмечает, что сохраняется много неопределенностей относительно плана, представленного президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, включая разоружение этой группировки боевиков – ключевое требование Израиля – и будущее управление сектором Газа. Трамп дал понять, что соглашение по сектору Газа может проложить путь к мирному процессу на Ближнем Востоке, который может изменить облик региона.

Несмотря на приказ Трампа прекратить бомбардировки, Израиль продолжал наносить авиаудары по сектору Газа, в результате чего за последние 24 часа погибли по меньшей мере 19 человек, сообщило Министерство здравоохранения этой территории.

Египетский чиновник сообщил, что переговоры начались в Шарм-эль-Шейхе на Красном море в понедельник днем. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен публично говорить о переговорах.

Израильскую сторону возглавляет главный переговорщик Рон Дермер, делегацию ХАМАС возглавляет Халиль аль-Хайя.

Добавим

По данным издания, ХАМАС заявил, что переговоры будут сосредоточены на первом этапе прекращения огня, включая частичный вывод израильских войск, а также освобождение заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Как сообщает египетская государственная газета "Аль-Ахрам", ожидается, что к переговорам также присоединятся спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Этот последний шаг к миру сделан после того, как ХАМАС принял некоторые элементы плана США. Согласно плану, ХАМАС должен освободить 48 оставшихся заложников (около 20 из которых, как полагают, живы) в течение трех дней. ХАМАС также откажется от власти и разоружится.

Ожидается, что переговоры в Египте пройдут быстро. Нетаньяху заявил, что их деятельность будет "ограничена максимум несколькими днями", хотя некоторые представители ХАМАС предупредили, что для обнаружения тел заложников, похороненных под завалами, может потребоваться больше времени.

Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе: что известно