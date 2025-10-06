$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 8500 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 18581 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 21118 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 24842 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 51377 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 28333 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35800 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63844 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75919 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91204 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Решающие переговоры между Израилем и ХАМАС начались в Египте - СМИ

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе по разработанному США мирному плану для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.

Сегодня на египетском курорте официальные лица Израиля и ХАМАС начали непрямые переговоры по разработанному США мирному плану по прекращению разрушительной войны в секторе Газа в преддверии ее второй годовщины, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Издание отмечает, что сохраняется много неопределенностей относительно плана, представленного президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, включая разоружение этой группировки боевиков – ключевое требование Израиля – и будущее управление сектором Газа. Трамп дал понять, что соглашение по сектору Газа может проложить путь к мирному процессу на Ближнем Востоке, который может изменить облик региона.

Несмотря на приказ Трампа прекратить бомбардировки, Израиль продолжал наносить авиаудары по сектору Газа, в результате чего за последние 24 часа погибли по меньшей мере 19 человек, сообщило Министерство здравоохранения этой территории.

Египетский чиновник сообщил, что переговоры начались в Шарм-эль-Шейхе на Красном море в понедельник днем. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен публично говорить о переговорах.

Израильскую сторону возглавляет главный переговорщик Рон Дермер, делегацию ХАМАС возглавляет Халиль аль-Хайя.

Добавим

По данным издания, ХАМАС заявил, что переговоры будут сосредоточены на первом этапе прекращения огня, включая частичный вывод израильских войск, а также освобождение заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Как сообщает египетская государственная газета "Аль-Ахрам", ожидается, что к переговорам также присоединятся спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Этот последний шаг к миру сделан после того, как ХАМАС принял некоторые элементы плана США. Согласно плану, ХАМАС должен освободить 48 оставшихся заложников (около 20 из которых, как полагают, живы) в течение трех дней. ХАМАС также откажется от власти и разоружится.

Ожидается, что переговоры в Египте пройдут быстро. Нетаньяху заявил, что их деятельность будет "ограничена максимум несколькими днями", хотя некоторые представители ХАМАС предупредили, что для обнаружения тел заложников, похороненных под завалами, может потребоваться больше времени.

