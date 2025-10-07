Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте по плану Трампа: как завершился первый день встречи - Al Jazeera
Киев • УНН
Первый день непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте завершился на фоне надежд на соглашение по 20-пунктному плану президента США Дональда Трампа. Участники вернутся для продолжения обсуждений, встреча в Шарм-эль-Шейхе была "позитивной".
Детали
Участники переговоров намерены вернуться для продолжения обсуждений во вторник. Также сообщается, что встреча в курортном городе Шарм-эль-Шейх на Красном море в понедельник была "позитивной" и что была составлена дорожная карта по продолжению текущего раунда переговоров.
Делегация ХАМАС сообщила посредникам, что продолжение бомбардировок Сектора Газа со стороны Израиля ставит под угрозу переговоры об освобождении пленных.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп настаивает на скорейшем обмене израильских пленных и палестинских заключенных, чтобы создать "импульс" для реализации других частей своего плана по прекращению войны в Газе.
Напомним
В понедельник, 6 октября официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе по разработанному США мирному плану для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.