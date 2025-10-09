Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может быть согласовано 9 октября

Мирное соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть согласовано в четверг, 9 октября, по Вашингтонскому времени. Об этом информирует УНН со ссылкой на круглый стол в Белом доме 8 октября и CNN, Clash Report.

Детали

Во время встречи госсекретарь США Марко Рубио передал Дональду Трампу записку, в которой было написано: "Вам следует как можно скорее утвердить сообщение в Truth Social, чтобы вы могли первым объявить о сделке".

Вскоре президент сообщил журналистам, что получил информацию о том, что договоренность об освобождении заложников и прекращении огня в Секторе Газа находится на финальной стадии.

Госсекретарь только что передал мне записку, в которой говорится о том, что мы очень близки к заключению соглашения на Ближнем Востоке, и что я должен немедленно прибыть - сказал Президент США.

Рубио сначала не был в комнате, но зашел и сел на стул, на котором ранее сидела глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

Через несколько минут госсекретарь подошел к Трампу, шепнул ему что-то на ухо и передал президенту рукописную записку.

Глава Белого дома также сообщил журналистам, что, скорее всего, поедет в Египет в ближайшие дни, поскольку именно там "сейчас собрались все".

"Мы еще не решили окончательно. Я поеду в Египет. Скорее всего. Именно там сейчас собрались все, и мы это очень ценим, но я буду объезжать все страны, как говорится", - сказал Трамп.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что вскоре можно ожидать публикацию президента в Truth Social.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной поездке на Ближний Восток в конце недели, вероятно, в воскресенье. Он отметил, что переговоры о мире в регионе продвигаются успешно.

