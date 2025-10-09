Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может быть согласовано 9 октября

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 8602 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
18:01 • 19240 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 17358 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 15009 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 29274 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 40617 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 34926 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29620 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26822 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22565 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.1м/с
85%
748мм
Популярные новости
Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира и давит на комитет и правительство Норвегии - FT8 октября, 13:57 • 4476 просмотра
На Львовщине задержали военного в СЗЧ, который пришел в магазин с гранатойPhoto8 октября, 15:36 • 4088 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 11798 просмотра
Взрыв в столичной многоэтажке: один человек погиб, еще один пострадал8 октября, 16:34 • 4726 просмотра
"Мы урегулировали семь войн и близки к восьмой" - Трамп уверен, что урегулирует ситуацию с рфVideo21:37 • 4250 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 29254 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 40606 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 25805 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 34918 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 28775 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 11823 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 31552 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 45878 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 48443 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 99636 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может быть согласовано 9 октября

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может быть согласовано 9 октября по Вашингтонскому времени, об этом стало известно во время круглого стола в Белом доме. Президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренность об освобождении заложников и прекращении огня находится на финальной стадии.

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может быть согласовано 9 октября

Мирное соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть согласовано в четверг, 9 октября, по Вашингтонскому времени. Об этом информирует УНН со ссылкой на круглый стол в Белом доме 8 октября и CNNClash Report.    

Детали

Во время встречи госсекретарь США Марко Рубио передал Дональду Трампу записку, в которой было написано: "Вам следует как можно скорее утвердить сообщение в Truth Social, чтобы вы могли первым объявить о сделке".

Вскоре президент сообщил журналистам, что получил информацию о том, что договоренность об освобождении заложников и прекращении огня в Секторе Газа находится на финальной стадии.

Госсекретарь только что передал мне записку, в которой говорится о том, что мы очень близки к заключению соглашения на Ближнем Востоке, и что я должен немедленно прибыть

- сказал Президент США.

Рубио сначала не был в комнате, но зашел и сел на стул, на котором ранее сидела глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

Через несколько минут госсекретарь подошел к Трампу, шепнул ему что-то на ухо и передал президенту рукописную записку.

Глава Белого дома также сообщил журналистам, что, скорее всего, поедет в Египет в ближайшие дни, поскольку именно там "сейчас собрались все".

"Мы еще не решили окончательно. Я поеду в Египет. Скорее всего. Именно там сейчас собрались все, и мы это очень ценим, но я буду объезжать все страны, как говорится", - сказал Трамп.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что вскоре можно ожидать публикацию президента в Truth Social.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной поездке на Ближний Восток в конце недели, вероятно, в воскресенье. Он отметил, что переговоры о мире в регионе продвигаются успешно.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте по плану Трампа: как завершился первый день встречи - Al Jazeera07.10.25, 07:51 • 4126 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Египет
Сектор Газа