Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может быть согласовано 9 октября
Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС может быть согласовано 9 октября по Вашингтонскому времени, об этом стало известно во время круглого стола в Белом доме. Президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренность об освобождении заложников и прекращении огня находится на финальной стадии.
Мирное соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть согласовано в четверг, 9 октября, по Вашингтонскому времени. Об этом информирует УНН со ссылкой на круглый стол в Белом доме 8 октября и CNN, Clash Report.
Детали
Во время встречи госсекретарь США Марко Рубио передал Дональду Трампу записку, в которой было написано: "Вам следует как можно скорее утвердить сообщение в Truth Social, чтобы вы могли первым объявить о сделке".
Вскоре президент сообщил журналистам, что получил информацию о том, что договоренность об освобождении заложников и прекращении огня в Секторе Газа находится на финальной стадии.
Госсекретарь только что передал мне записку, в которой говорится о том, что мы очень близки к заключению соглашения на Ближнем Востоке, и что я должен немедленно прибыть
Рубио сначала не был в комнате, но зашел и сел на стул, на котором ранее сидела глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.
Через несколько минут госсекретарь подошел к Трампу, шепнул ему что-то на ухо и передал президенту рукописную записку.
Глава Белого дома также сообщил журналистам, что, скорее всего, поедет в Египет в ближайшие дни, поскольку именно там "сейчас собрались все".
"Мы еще не решили окончательно. Я поеду в Египет. Скорее всего. Именно там сейчас собрались все, и мы это очень ценим, но я буду объезжать все страны, как говорится", - сказал Трамп.
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что вскоре можно ожидать публикацию президента в Truth Social.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о возможной поездке на Ближний Восток в конце недели, вероятно, в воскресенье. Он отметил, что переговоры о мире в регионе продвигаются успешно.
