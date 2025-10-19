"Я виграю": Нетаньягу підтвердив участь у виборах 2026 року
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно оголосив про намір балотуватися на наступних парламентських виборах у листопаді 2026 року. Він також розглядає можливість перенесення виборів на червень 2026 року для укладення угод з Індонезією та Саудівською Аравією.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно оголосив про намір балотуватися на наступних парламентських виборах, які мають відбутися у листопаді 2026 року. Про це інформує видання The Economic Times з посиланням на Channel 14, передає УНН.
Деталі
На питання журналіста, чи планує він висунути свою кандидатуру на виборах, запланованих на жовтень 2026 року, він відповів "так".
На запитання, чи впевнений він у перемозі, Нетаньяху також коротко відповів: "Так, я виграю".
Довідково
Нетаньягу, лідер партії "Лікуд", є одним із найдовше працюючих прем'єрів Ізраїлю. Його політична кар'єра зазнала серйозних випробувань через корупційні звинувачення, проте останні події, зокрема угода щодо припинення вогню в Газі, можуть зміцнити його позиції перед виборами.
Згідно з повідомленнями, Нетаньягу також розглядає можливість перенесення загальних виборів на червень 2026 року замість запланованої дати 3 листопада. Це може бути пов'язано з прагненням досягти нових угод про нормалізацію відносин з Індонезією та Саудівською Аравією до виборів.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що сподівається на мирний наступний етап угоди з ХАМАС, але за умов Дональда Трампа. ХАМАС має відмовитися від зброї та демілітаризуватися, інакше "почнеться справжнє пекло".
ХАМАС планує напади на мирних жителів у Газі - Держдеп США19.10.25, 01:10 • 1504 перегляди