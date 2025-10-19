ХАМАС планує напади на мирних жителів у Газі - Держдеп США

Сполучені Штати Амерки повідомили країни-гаранти мирної угоди щодо Гази про достовірні розвідувальні дані, які свідчать про підготовку ХАМАС нової атаки проти цивільного населення. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення Державного департаменту США.

Деталі

В офіційній заяві Держдепартаменту США зазначено, що такий напад буде розцінено як серйозне порушення домовленостей мирного процесу.

У документі підкреслюється, що що запланована атака "поставить під загрозу значний прогрес, досягнутий завдяки міжнародному посередництву".

Країни-гаранти вимагають від ХАМАС дотримання зобов’язань за умовами перемир’я.

У разі, якщо ХАМАС здійснить цю атаку, буде вжито заходів для захисту мешканців Гази та збереження цілісності режиму припинення вогню" - йдеться у заяві.

США та інші гаранти підтвердили свою рішучу прихильність захисту цивільного населення, підтримці стабільності на місцях і просуванню миру та добробуту мешканців Гази й усього регіону.

Мирна угода Ізраїлю та ХАМАС

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.

Того ж дня Президент США Дональд Трамп заявив, що Сектор Газа буде повністю перебудований після війни Ізраїлю та ХАМАС. Всі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, а фінальна угода буде підписана в Єгипті.

10 жовтня Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив план угоди щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, за посередництва Трампа.

Сполучені Штати направили близько 200 військовослужбовців до Ізраїлю для підтримки та моніторингу виконання угоди про припинення вогню в секторі Газа. Команда також сприятиме постачанню гуманітарної допомоги, логістиці та безпеці.

13 жовтня Президент США Дональд Трамп, перебуваючи в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі. Він наполягав на дотриманні ХАМАС умов угоди.

Нагадаємо

15 жовтня у кількох районах Гази спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями. Інцидент, що стався після виведення ізраїльських військ, ймовірно, завершився публічною стратою восьми осіб.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац погрожував відновити бойові дії, якщо ХАМАС не передасть усі тіла загиблих заручників. ХАМАС заявляв, що не може вилучити більше тіл без спеціального обладнання, але американські радники стверджували, що ХАМАС має намір виконати угоду.

16 жовтня Президент США Трамп заявив, що США та Ізраїль втрутяться, якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі. Це не було частиною угоди, і вони не матимуть іншого вибору, як втрутитися.

