Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 10939 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 16761 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 14635 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 17690 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 21633 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 28392 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 26292 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 27646 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 19733 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 18039 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30 перегляди

росія здійснює термінову евакуацію дипломатичного персоналу та їхніх сімей з Ізраїлю, організувавши три авіарейси за останні 24 години. Евакуація відбувається в прискореному режимі, що свідчить про наявність "важливої інформації".

росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ

російська армія терміново евакуює співробітників посольства рф в Ізраїлі разом з їхніми сім'ями в Ізраїлі та повертає їх до росії. Про це повідомляє Daily Iran News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за останні 24 години росія здійснила вже третій авіарейс для евакуації дипломатичного персоналу з Ізраїлю. Евакуація має організований характер і проводиться у прискореному режимі.

Є деякі новини, про які, очевидно, було поінформовано росію

- йдеться у повідомленні.

Раніше російський диктатор володимир путін у контексті конфлікту на Близькому Сході назвав Ізраїль майже російськомовною країною.

Нагадаємо

У грудні посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до МЗС. Це сталося після його критики заяв прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про "тісний особистий контакт" з володимиром путіним.

Трамп заявив, що путін пропонував йому посередництво між Ізраїлем та Іраном: президент рф отримав різку відповідь18.06.25, 19:47 • 4175 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Ізраїль
Беньямін Нетаньягу