росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ
Київ • УНН
росія здійснює термінову евакуацію дипломатичного персоналу та їхніх сімей з Ізраїлю, організувавши три авіарейси за останні 24 години. Евакуація відбувається в прискореному режимі, що свідчить про наявність "важливої інформації".
російська армія терміново евакуює співробітників посольства рф в Ізраїлі разом з їхніми сім'ями в Ізраїлі та повертає їх до росії. Про це повідомляє Daily Iran News, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що за останні 24 години росія здійснила вже третій авіарейс для евакуації дипломатичного персоналу з Ізраїлю. Евакуація має організований характер і проводиться у прискореному режимі.
Є деякі новини, про які, очевидно, було поінформовано росію
Раніше російський диктатор володимир путін у контексті конфлікту на Близькому Сході назвав Ізраїль майже російськомовною країною.
Нагадаємо
У грудні посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до МЗС. Це сталося після його критики заяв прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про "тісний особистий контакт" з володимиром путіним.
