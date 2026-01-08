російська армія терміново евакуює співробітників посольства рф в Ізраїлі разом з їхніми сім'ями в Ізраїлі та повертає їх до росії. Про це повідомляє Daily Iran News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за останні 24 години росія здійснила вже третій авіарейс для евакуації дипломатичного персоналу з Ізраїлю. Евакуація має організований характер і проводиться у прискореному режимі.

Є деякі новини, про які, очевидно, було поінформовано росію - йдеться у повідомленні.

Раніше російський диктатор володимир путін у контексті конфлікту на Близькому Сході назвав Ізраїль майже російськомовною країною.

Нагадаємо

У грудні посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до МЗС. Це сталося після його критики заяв прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про "тісний особистий контакт" з володимиром путіним.

