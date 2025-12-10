Послу України в Ізраїлі Корнійчуку оголосили догану через критику контактів Нетаньягу з путіним

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
17:30 • 2500 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 6670 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 6684 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 11036 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 16400 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 17043 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 17990 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 23469 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 16937 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14577 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 18054 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 20762 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 14772 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 9714 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 13614 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 1966 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 6370 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 13662 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 23469 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 27383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Музикант
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 7826 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 9780 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 8286 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 14817 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 28184 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
ChatGPT
Опалення

Послу України в Ізраїлі Корнійчуку оголосили догану через критику контактів Нетаньягу з путіним

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до МЗС Ізраїлю, де йому оголосили догану. Це сталося після його критики заяв прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про "тісний особистий контакт" з володимиром путіним.

Послу України в Ізраїлі Корнійчуку оголосили догану через критику контактів Нетаньягу з путіним

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука у середу викликали до Міністерства закордонних справ Ізраїлю, де йому оголосили догану після того, як в інтерв'ю виданню Ynet він розкритикував заяви прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про "тісний особистий контакт" з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Ynet, пише УНН.

Деталі

Дипломатичний інцидент стався через публічні висловлювання посла щодо ізраїльсько-російських відносин на тлі триваючої повномасштабної війни в Україні.

Догану українському дипломату оголосив заступник генерального директора ізраїльського МЗС з питань Євразії. Причиною стало інтерв'ю, яке Євген Корнійчук дав напередодні, де він висловив своє незадоволення заявами Нетаньягу про його особисте та тісне спілкування з російським президентом.

Заступник генерального директора з питань Євразії Міністерства закордонних справ Юваль Фокс дав зрозуміти послу, що його слова є абсолютно неприйнятними та порушують дипломатичний протокол. 

Слова посла ігнорують чітку позицію Ізраїлю з початку війни в Україні, виражену, серед іншого, під час візиту міністра закордонних справ Гідеона Саара до Києва цього року та голосування Ізраїлю в ООН 

– повідомляється в заяві МЗС.

Посол Ізраїлю спростував інформацію про передачу трофейної зброї Україні27.01.25, 22:28 • 64638 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Беньямін Нетаньягу
Україна