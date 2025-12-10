Послу України в Ізраїлі Корнійчуку оголосили догану через критику контактів Нетаньягу з путіним

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука у середу викликали до Міністерства закордонних справ Ізраїлю, де йому оголосили догану після того, як в інтерв'ю виданню Ynet він розкритикував заяви прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про "тісний особистий контакт" з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Ynet, пише УНН.

Дипломатичний інцидент стався через публічні висловлювання посла щодо ізраїльсько-російських відносин на тлі триваючої повномасштабної війни в Україні.

Догану українському дипломату оголосив заступник генерального директора ізраїльського МЗС з питань Євразії. Причиною стало інтерв'ю, яке Євген Корнійчук дав напередодні, де він висловив своє незадоволення заявами Нетаньягу про його особисте та тісне спілкування з російським президентом.

Заступник генерального директора з питань Євразії Міністерства закордонних справ Юваль Фокс дав зрозуміти послу, що його слова є абсолютно неприйнятними та порушують дипломатичний протокол.

Слова посла ігнорують чітку позицію Ізраїлю з початку війни в Україні, виражену, серед іншого, під час візиту міністра закордонних справ Гідеона Саара до Києва цього року та голосування Ізраїлю в ООН