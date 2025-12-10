Послу Украины в Израиле Корнийчуку объявили выговор из-за критики контактов Нетаньяху с путиным

Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в среду вызвали в Министерство иностранных дел Израиля, где ему объявили выговор после того, как в интервью изданию Ynet он раскритиковал заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о "тесном личном контакте" с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Ynet, пишет УНН.

Дипломатический инцидент произошел из-за публичных высказываний посла относительно израильско-российских отношений на фоне продолжающейся полномасштабной войны в Украине.

Выговор украинскому дипломату объявил заместитель генерального директора израильского МИД по вопросам Евразии. Причиной стало интервью, которое Евгений Корнийчук дал накануне, где он выразил свое недовольство заявлениями Нетаньяху о его личном и тесном общении с российским президентом.

Заместитель генерального директора по вопросам Евразии Министерства иностранных дел Юваль Фокс дал понять послу, что его слова абсолютно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол.

Слова посла игнорируют четкую позицию Израиля с начала войны в Украине, выраженную, среди прочего, во время визита министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев в этом году и голосования Израиля в ООН