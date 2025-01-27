Посол Израиля опроверг информацию о передаче трофейного оружия Украине

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский опроверг информацию об израильской инициативе передать Украине захваченное в Ливане израильскими военными оружие российского производства, о чем сообщалось ранее. Об этом Бродский заявил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Я наверное вас немного разочарую, но речь не идет об инициативе Израиля, есть здесь какой-то испорченный телефон. Кто-то чего-то, наверное, не понял. Шаррен Хаскель, когда была еще депутатом Кнессета, депутатом парламента, а не заместителем министра иностранных дел, выступила с частной законодательной инициативой, по которой Израиль бы передал захваченное оружие российского производства Украине. Эта инициатива не продвинулась в Кнессете - сказал Бродский.

Он отметил, что никакого такого решения Министерство обороны Израиля не принимало

С тех пор она стала заместителем министра иностранных дел и уже не может как член правительства подавать частные законодательные инициативы, поэтому на этом, я думаю, что можно поставить точку. То, что касается передачи оружия, целиком и полностью находится в ведении армии и Министерства обороны. Ни одного такого решения Министерство обороны Израиля не принимало - добавил Бродский.

Он отметил, что если разобраться в деталях, то это не более, чем частный законопроект, который никакого продолжения не получил.

Ну, вы знаете, дьявол всегда в деталях (...) Я не могу сказать будет или нет (поставки захваченного оружия в будущем - ред.), но на этом этапе ситуация такая, как я ее описал - подчеркнул посол.

Дополнение

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель. Заместитель министра предложила передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-либо у врагов Израиля.

Аналитик открытых данных, который действует на платформе Х под псевдонимом OSINTdefender, сообщал, что Израиль, вероятно, начал передачу Украине российского оружия, захваченного израильскими военными на территории сектора Газа и Ливана.

Он отметил, что несколько военно-транспортных самолетов C-17 из ВВС США вылетели с авиабазы Рамштайн в Германии на авиабазу Хацерим на юге Израиля, а затем вылетели в Жешув на востоке Польши, который служит центром почти всей военной помощи США и НАТО в Украину.