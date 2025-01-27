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Посол Ізраїлю спростував інформацію про передачу трофейної зброї Україні

Київ • УНН

 • 64522 перегляди

Міхаель Бродський заперечив інформацію про ініціативу Ізраїлю передати Україні захоплену у Лівані російську зброю. Він пояснив, що це була лише приватна законодавча ініціатива, яка не отримала продовження.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заперечив інформацію про ізраїльську ініціативу передати Україні захоплену у Лівані ізраїльськими військовими зброю російського виробництва, про що повідомлялося раніше. Про це Бродський заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Я напевно вас трохи розчарую, але не йдеться про ініціативу Ізраїлю, є тут якийсь зіпсований телефон. Хтось чогось, напевно, не зрозумів. Шаррен Хаскель, коли була ще депутатом Кнесету, депутатом парламенту, а не заступником міністра закордонних справ, виступила з приватною законодавчою ініціативою, за якою Ізраїль би передав захоплену зброю російського виробництва Україні. Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті 

- сказав Бродський.

Він зазначив, що жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало

Відтоді вона стала заступником міністра закордонних справ і вже не може як член уряду подавати приватні законодавчі ініціативи, тому на цьому, я думаю, що можна поставити крапку. Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і Міністерства оборони. Жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало 

- додав Бродський.

Він наголосив, що якщо розібратися в деталях, то це не більше, ніж приватний законопроєкт, який ніякого продовження не отримав.

Ну, ви знаєте, диявол завжди у деталях. (...) Я не можу сказати буде чи ні (постачання захопленої зброї в майбутньому - ред.), але на цьому етапі ситуація така, як я її описав 

- наголосив посол.

Доповнення

Посол України в Ізраїлї Євген Корнійчук провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель. Заступниця міністра запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

Аналітик відкритих даних, який діє на платформі Х під псевдонімом OSINTdefender, повідомляв, що Ізраїль, ймовірно, розпочав передачу Україні російської зброї, захопленої ізраїльськими військовими на території сектору Гази та Лівану.

Він зазначив, що кілька військово-транспортних літаків C-17 з ВПС США вилетіли з авіабази Рамштайн у Німеччині на авіабазу Хацерім на півдні Ізраїлю, а потім вилетіли до Жешува на сході Польщі, який служить центром майже всієї військової допомоги США і НАТО в Україну.

Павло Башинський

Павло Башинський

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