Ізраїль може передати Україні трофейну російську зброю, захоплену у Лівані - посольство

Посол України в Ізраїлї Євген Корнійчук провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель. Заступниця міністра запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні посольства Україні в Ізраїлі, передає УНН.

"Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема військову співпрацю Ірану та росії, яка становить загрозу національній безпеці як України, так і Ізраїлю, а також питання активізації двосторонніх контактів на високому та найвищому рівні, а також двосторонньої співпраці у економічній, консульській та гуманітарній сферах.

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