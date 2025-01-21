Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу оголосив про початок військової операції “Залізна стіна” на західному березі ріки Йордан

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок військової операції "Залізна стіна" у місті Дженін у Палестинській Автономії.

Про це Нетьягу написав у соцмережі Х, передає УНН.

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Як повідомив Нетьягу, ЦАХАЛ, ШАБАК та ізраїльська поліція розпочали сьогодні "широкомасштабну та значну військову операцію з викорінення тероризму в Дженіні під назвою "Залізна стіна".

Це ще один крок до досягнення мети, яку ми ставимо – зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо методично і рішуче проти іранської осі, куди б вона не спрямовувала свою зброю – в Газу, Ліван, Сирію, Ємен, Юдею і Самарію - написав Нетаньягу.

Нагадаємо

Ізраїль оголосив початок перемир'я в Секторі Газа 19 січня об 11:15 за місцевим часом. Це сталося після того, як ХАМАС передав список трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені.