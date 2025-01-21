Премьер Израиля Нетаньяху объявил о начале военной операции «Железная стена» на западном берегу реки Иордан

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции «Железная стена» в городе Дженин в Палестинской Автономии.

Об этом Нетьягу написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Как сообщил Нетьягу, ЦАХАЛ, ШАБАК и израильская полиция начали сегодня «широкомасштабную и значительную военную операцию по искоренению терроризма в Дженине под названием „Железная стена“.

Это еще один шаг к достижению цели, которую мы ставим - укрепление безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни направляла свое оружие - в Газу, Ливан, Сирию, Йемен, Иудею и Самарию