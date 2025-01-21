Премьер Израиля Нетаньяху объявил о начале военной операции «Железная стена» на западном берегу реки Иордан
Киев • УНН
Израиль начал масштабную военную операцию против терроризма в городе Дженин на Западном берегу. ЦАХАЛ, ШАБАК и израильская полиция участвуют в операции «Железная стена» для укрепления безопасности в регионе.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции «Железная стена» в городе Дженин в Палестинской Автономии.
Об этом Нетьягу написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Как сообщил Нетьягу, ЦАХАЛ, ШАБАК и израильская полиция начали сегодня «широкомасштабную и значительную военную операцию по искоренению терроризма в Дженине под названием „Железная стена“.
Это еще один шаг к достижению цели, которую мы ставим - укрепление безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни направляла свое оружие - в Газу, Ливан, Сирию, Йемен, Иудею и Самарию
Напомним,
Израиль объявил начало перемирия в Секторе Газа 19 января в 11:15 по местному времени. Это произошло после того, как ХАМАС передал список трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены.