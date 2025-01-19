Ізраїль повідомив про перемирʼя в Секторі Газа

Ізраїль оголосив, що режим перемир’я в Секторі Гази набуде чинності об 11:15 за місцевим часом. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Після передачі списку заручників, яких мають звільнити сьогодні, Ізраїль оголосив, що перемир’я набуде чинності об 11:15 за місцевим часом.

Початок першого етапу перемир’я планувався на 8:30 ранку, але був відкладений через затримку ХАМАС у передачі списку трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені сьогодні вдень.

Раніше

Повідомлялось, що представник ХАМАС сьогодні, 19 січня, заявив, що терористичне угруповання відправило Ізраїлю список заручників, які планує звільнити сьогодні.

Своєю чергою ізраїльський чиновник повідомив громадському мовнику "Кан", що ХАМАС передав посередникам імена трьох жінок, які мають бути звільнені сьогодні.