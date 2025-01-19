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Израиль сообщил о перемирии в Секторе Газа

Израиль сообщил о перемирии в Секторе Газа

Киев  •  УНН

 • 6055 просмотра

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Израиль объявил начало перемирия в Секторе Газа в 11:15 по местному времени. Это произошло после того, как ХАМАС передал список трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены сегодня.

Израиль объявил, что режим перемирия в Секторе Газа вступит в силу в 11:15 по местному времени. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

После передачи списка заложников, которых должны освободить сегодня, Израиль объявил, что перемирие вступит в силу в 11:15 по местному времени.

Начало первого этапа перемирия планировалось на 8:30 утра, но было отложено из-за задержки ХАМАС в передаче списка трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены сегодня днем.

Ранее 

Сообщалось, что представитель ХАМАС сегодня, 19 января, заявил, что террористическая группировка отправила Израилю список заложников, которые планирует освободить сегодня. Об этом сообщают палестинские СМИ, передает УНН со ссылкой на Timesof Israel.

В свою очередь израильский чиновник сообщил общественному вещателю «Кан», что ХАМАС передал посредникам имена трех женщин, которые должны быть освобождены сегодня.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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