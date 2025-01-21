Израиль может передать Украине трофейное российское оружие, захваченное в Ливане - посольство

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель. Заместитель министра предложила передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-либо у врагов Израиля. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле, передает УНН.

"Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-либо у врагов Израиля. Отмечено, что эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили актуальные общие вызовы для обеих стран, в частности военное сотрудничество Ирана и россии, которое представляет угрозу национальной безопасности как Украины, так и Израиля, а также вопросы активизации двусторонних контактов на высоком и высшем уровне, а также двустороннего сотрудничества в экономической, консульской и гуманитарной сферах.

Напомним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции "Железная стена" в городе Дженин в Палестинской Автономии.