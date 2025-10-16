Якщо Хамас продовжить вбивати людей у Газі, ми втрутимося - Трамп
Київ • УНН
Президент США Трамп заявив, що США та Ізраїль втрутяться, якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі. Це не було частиною угоди, і вони не матимуть іншого вибору, як втрутитися.
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Хамас буде і далі вбивати людей в Газі, то США і Ізраїль не матимуть іншого вибору, як втрутитися. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.
Деталі
"Якщо Хамас продовжить вбивати людей у Газі, що не було частиною угоди, ми не матимемо іншого вибору, як втрутитися і вбити їх", - написав Трамп.
Нагадаємо
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац в середу пригрозив відновити бойові дії, якщо ХАМАС не виконає умови підтримуваної США угоди про припинення вогню, що поклала край війні в Газі.