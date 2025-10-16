$41.760.01
Ізраїль погрожує відновити бойові дії, якщо ХАМАС не дотримуватиметься угоди щодо Гази

Київ • УНН

 • 1608 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац погрожує відновити бойові дії, якщо ХАМАС не передасть усі тіла загиблих заручників. ХАМАС заявляє, що не може вилучити більше тіл без спеціального обладнання, але американські радники стверджують, що ХАМАС має намір виконати угоду.

Ізраїль погрожує відновити бойові дії, якщо ХАМАС не дотримуватиметься угоди щодо Гази

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац в середу пригрозив відновити бойові дії, якщо ХАМАС не виконає умови підтримуваної США угоди про припинення вогню, що поклала край війні в Газі, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Заява міністра оборони Ісраеля Каца відбулася після того, як ХАМАС передав останки ще двох загиблих заручників, і заявив, що не зможе витягти більше тіл з руїн Гази без спеціального обладнання.

З понеділка, відповідно до угоди про припинення вогню, досягнутої за посередництва президента США Дональда Трампа, палестинське ісламістське угруповання передало Ізраїлю 20 заручників, що вижили, в обмін на майже 2000 палестинських ув'язнених, звільнених із ізраїльських в'язниць.

Ізраїлю передали усіх 20 звільнених заручників ХАМАС13.10.25, 11:58 • 2875 переглядiв

До передачі двох тіл пізно ввечері в середу ХАМАС уже повернув останки семи із 28 відомих загиблих заручників, а також восьме тіло, яке, за словами Ізраїлю, не належало колишньому заручнику.

Військові Ізраїлю: одне з тіл, переданих ХАМАС, не належить заручникам – The Guardian15.10.25, 14:56 • 2630 переглядiв

"Якщо ХАМАС відмовиться виконувати угоду, Ізраїль, діючи в координації зі Сполученими Штатами, відновить бойові дії і діятиме для повного розгрому ХАМАС, зміни ситуації в Газі та досягнення всіх цілей війни", - йдеться у заяві офісу Каца.

"Щойно я скажу слово": Трамп може дозволити Ізраїлю відновити бойові дії у Газі16.10.25, 05:05 • 3118 переглядiв

Збройне крило ХАМАС заявило, що два повернені тіла стануть останніми наразі, що значно менше, ніж передбачено планом вимоги про передачу всіх тіл.

"Опір виконав свої зобов'язання за угодою, передавши всіх живих ізраїльських полонених, які перебували під його вартою, а також тіла, до яких він зміг отримати доступ", - йдеться у заяві "Бригад Ізеддін аль-Кассам" у соціальних мережах.

"Що стосується тіл, що залишилися, для їх вилучення та евакуації потрібні значні зусилля та спеціальне обладнання. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб закрити цю справу", - сказано у заяаі.

Однак високопоставлені американські радники заявили в середу після погрози Ізраїлю відновити бойові дії, що ХАМАС, як і раніше, має намір виконати свою обіцянку.

"Ми продовжуємо чути від них про намір дотримуватись угоди. Вони хочуть, щоб угода щодо цього була завершена", - повідомив журналістам один із радників на умовах анонімності.

Тим не менш, будь-яка затримка з поверненням тіл, що залишилися, імовірно, посилить внутрішній тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, щоб той пов'язав гуманітарну допомогу з долею цих тіл, зауважує видання.

Міністр національної безпеки Ізраїлю, ультраправий Ітамар Бен-Гвір, пригрозив припинити постачання такої необхідної допомоги в Газу, якщо ХАМАС не поверне останки солдатів, які все ще утримуються на палестинській території.

Тим часом Ізраїль передав ще 45 тіл палестинців, які перебували під його контролем, до лікарні Насер ​​на півдні Гази, внаслідок чого кількість повернутих тіл досягла 90, повідомило міністерство охорони здоров'я цієї території, яке контролює ХАМАС.

Згідно з планом Трампа, Ізраїль має повернути 15 загиблих палестинців за кожного загиблого ізраїльського заручника.

На тлі підписання угоди очільник гуманітарного комітету ООН Том Флетчер закликав Ізраїль негайно відкрити всі контрольно-пропускні пункти в Газі для доставки гуманітарної допомоги.

"Це має статися зараз. Ми хочемо, щоб це сталося негайно в межах цієї угоди", - заявив Флетчер агентству AFP у середу в Каїрі перед запланованою поїздкою на кордон із Газою.

Ізраїльська громадська телекомпанія KAN повідомляла про відновлення роботи контрольно-пропускного пункту Рафах на кордоні з Єгиптом, але цього не сталося, а представник Ізраїлю не відповів на запит AFP про коментарі. 

Очікується, що Флетчер, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та надзвичайної допомоги, вирушить на контрольно-пропускний пункт Рафах у четвер. Це єдиний прикордонний пункт, який з'єднує Газу зі світом без перетину кордону з Ізраїлем.

"Головне - забезпечити харчування дітей, наявність анестезуючих засобів у лікарнях для пацієнтів, які перебувають на лікуванні, наявність наметів над головами людей", - сказав Флетчер.

Доповнення

Війна, розпочата нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, призвела до гуманітарної катастрофи в Газі, коли густонаселена територія залежала від допомоги, яка була сильно обмежена, а то й повністю відрізана.

Наприкінці серпня Організація Об'єднаних Націй оголосила голод у Газі, хоча Ізраїль відкинув цю заяву. Повернення допомоги зазначено в 20-пунктному плані Трампа для Гази.

Ізраїль заперечує звіт ООН про голод у Газі та звинувачує ХАМАС у маніпуляціях30.03.24, 01:12 • 97078 переглядiв

Ще одним політичним викликом є ​​роззброєння ХАМАС, вимога, яку бойовики відмовилися прийняти.

ХАМАС посилює контроль над зруйнованими містами Гази, але Ізраїль та Сполучені Штати наполягають на тому, що угруповання не може грати жодної ролі в майбутньому уряді цієї території.

Юлія Шрамко

