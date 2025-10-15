Військові Ізраїлю: одне з тіл, переданих ХАМАС, не належить заручникам – The Guardian

Ізраїльські військові заявили, що одне з чотирьох тіл, переданих ХАМАС у рамках угоди про припинення вогню, не належить жодному з утримуваних заручників. Це тіло не відповідає жодному з відомих заручників за результатами експертиз Національного інституту судової медицини Ізраїлю.