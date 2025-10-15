Військові Ізраїлю: одне з тіл, переданих ХАМАС, не належить заручникам – The Guardian
Київ • УНН
Ізраїльські військові заявили, що одне з чотирьох тіл, переданих ХАМАС у рамках угоди про припинення вогню, не належить жодному з утримуваних заручників. Це тіло не відповідає жодному з відомих заручників за результатами експертиз Національного інституту судової медицини Ізраїлю.
Деталі
Тіла були передані у вівторок для підтримки крихкого перемир’я, після того, як у понеділок ХАМАС звільнив останніх 20 живих заручників. За результатами експертиз Національного інституту судової медицини Ізраїлю, четверте тіло не відповідає жодному з відомих заручників, підкреслили військові.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп, перебуваючи в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі.
13 жовтня армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки підтвердили передачу другої групи з 13 звільнених заручників ХАМАС. Загалом Ізраїлю передано 20 осіб, що завершує звільнення всіх запланованих заручників.