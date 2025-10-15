Военные Израиля: одно из тел, переданных ХАМАС, не принадлежит заложникам – The Guardian

Израильские военные заявили, что одно из четырех тел, переданных ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня, не принадлежит ни одному из удерживаемых заложников. Это тело не соответствует ни одному из известных заложников по результатам экспертиз Национального института судебной медицины Израиля.