Военные Израиля: одно из тел, переданных ХАМАС, не принадлежит заложникам – The Guardian
Киев • УНН
Израильские военные сообщили, что одно из четырех тел, переданных ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня, не принадлежит ни одному из удерживаемых заложников. Об этом сообщает издание The Guardian, пишет УНН.
Детали
Тела были переданы во вторник для поддержания хрупкого перемирия, после того как в понедельник ХАМАС освободил последних 20 живых заложников. По результатам экспертиз Национального института судебной медицины Израиля, четвертое тело не соответствует ни одному из известных заложников, подчеркнули военные.
Напомним
Президент США Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил об окончании войны в Газе.
13 октября армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности подтвердили передачу второй группы из 13 освобожденных заложников ХАМАС. В общей сложности Израилю передано 20 человек, что завершает освобождение всех запланированных заложников.