Ізраїлю передали усіх 20 звільнених заручників ХАМАС

Ізраїлю передали другу групу з 13 звільнених заручників ХАМАС, підтвердили у спільній заяві у понеділок Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки, пише УНН.

Таким чином, переданих Ізраїлю звільнених уже 20 - звільнено усіх, кого мав передати ХАМАС.

Ізраїлю передали перших сімох заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року

Операція "Повернення додому". 13 заручників, що повернулися, наразі супроводжуються військами Армії оборони Ізраїлю та Ізраїльським агентством безпеки під час їхнього повернення до Ізраїлю, де вони пройдуть початкове медичне обстеження