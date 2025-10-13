Ізраїлю передали усіх 20 звільнених заручників ХАМАС
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки підтвердили передачу другої групи з 13 звільнених заручників ХАМАС. Загалом Ізраїлю передано 20 осіб, що завершує звільнення всіх запланованих заручників.
Ізраїлю передали другу групу з 13 звільнених заручників ХАМАС, підтвердили у спільній заяві у понеділок Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки, пише УНН.
Таким чином, переданих Ізраїлю звільнених уже 20 - звільнено усіх, кого мав передати ХАМАС.
Операція "Повернення додому". 13 заручників, що повернулися, наразі супроводжуються військами Армії оборони Ізраїлю та Ізраїльським агентством безпеки під час їхнього повернення до Ізраїлю, де вони пройдуть початкове медичне обстеження
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп, перебуваючи в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі.