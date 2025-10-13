Израилю переданы все 20 освобожденных заложников ХАМАС
Киев • УНН
Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности подтвердили передачу второй группы из 13 освобожденных заложников ХАМАС. В общей сложности Израилю переданы 20 человек, что завершает освобождение всех запланированных заложников.
Израилю передали вторую группу из 13 освобожденных заложников ХАМАС, подтвердили в совместном заявлении в понедельник Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности, пишет УНН.
Таким образом, переданных Израилю освобожденных уже 20 - освобождены все, кого должен был передать ХАМАС.
Израилю передали первых семерых заложников, захваченных 7 октября 2023 года13.10.25, 09:38 • 1848 просмотров
Операция "Возвращение домой". 13 вернувшихся заложников сейчас сопровождаются войсками Армии обороны Израиля и Израильским агентством безопасности во время их возвращения в Израиль, где они пройдут начальное медицинское обследование
Напомним
Президент США Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил об окончании войны в Газе.