Израилю передали первых семерых заложников, захваченных 7 октября 2023 года
Киев • УНН
В Армии обороны Израиля сообщили, что террористическая группировка ХАМАС передала военным первых семерых заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Еще 13 будут освобождены сегодня в течение дня, пишет УНН со ссылкой на Армию обороны Израиля.
Подробности
Семеро заложников, вернувшихся из плена ХАМАС, только что встретились с войсками ЦАХАЛ в секторе Газа и сейчас направляются на территорию Израиля, сообщили военные.
Известны имена семерых заложников: Матан Ангрест, братья Гали и Зив Берманы, Алон Охел, Эйтан Мор, Омри Миран и Гай Гильбоа-Далал.
Представитель ЦАХАЛ просит общественность действовать ответственно и чутко, уважать конфиденциальность возвращающихся заложников и полагаться исключительно на официальную информацию.
Красный Крест передал заложников войскам ЦАХАЛ в Газе. После этого их сопроводят из Газы на армейский объект вблизи Рейма, где они пройдут первичное физическое и психологическое обследование и встретятся со своими семьями.
Остальные 13 живых заложников будут освобождены позже сегодня из разных районов Газы.
Дополнение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе в войне, но предупредил, что враги готовят новое нападение на страну.
Израиль приблизился к историческому моменту - возвращению останков одного из самых известных своих разведчиков, Эли Коэна, казненного в Сирии еще в 1965 году. По сообщениям саудовских СМИ, этот вопрос может быть решен в рамках переговоров между Дамаском и Тель-Авивом по деэскалации напряженности.