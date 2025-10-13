"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, назвавши це історичною подією. Він попередив, що військова кампанія ще не закінчена, оскільки вороги готують новий напад на країну.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про перемогу у війні, але попередив, що вороги готують новий напад на країну. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.
Деталі
У вечірньому відеозверненні Нетаньяху зазначив, що це історична подія, при цьому дехто не вірив, що вона коли-небудь відбудеться.
Це вечір сліз, вечір щастя. ... Я знаю, що серед нас точиться багато дискусій. Але сьогодні, і, сподіваюся, також у період, який майже настав, ми маємо всі підстави відкласти їх убік, тому що спільними силами ми досягли вражаючих перемог, які вразили весь світ
При цьому він попередив, що військова кампанія ще не закінчена.
"Попереду в нас все ще стоять серйозні виклики безпеці. Деякі з наших ворогів намагаються оговтатися, щоб знову напасти на нас", - резюмував Нетаньяху.
Нагадаємо
13 жовтня у Шарм-ель-Шейху пройде мирний саміт щодо Гази. Його очолять президенти Єгипту та США, метою є припинення війни та стабілізація на Близькому Сході.
