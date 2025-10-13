$41.510.00
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52
12 жовтня, 17:52 • 26993 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
12 жовтня, 16:23
12 жовтня, 16:23 • 37359 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
12 жовтня, 14:28
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53408 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27
12 жовтня, 12:27 • 34673 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області
11 жовтня, 16:00
11 жовтня, 16:00 • 100658 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
11 жовтня, 14:06
11 жовтня, 14:06 • 110676 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21
11 жовтня, 13:21 • 54102 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56
11 жовтня, 12:56 • 53538 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10
11 жовтня, 12:10 • 42431 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики

Київ • УНН

 • 8656 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, назвавши це історичною подією. Він попередив, що військова кампанія ще не закінчена, оскільки вороги готують новий напад на країну.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про перемогу у війні, але попередив, що вороги готують новий напад на країну. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.

Деталі

У вечірньому відеозверненні Нетаньяху зазначив, що це історична подія, при цьому дехто не вірив, що вона коли-небудь відбудеться.

Це вечір сліз, вечір щастя. ... Я знаю, що серед нас точиться багато дискусій. Але сьогодні, і, сподіваюся, також у період, який майже настав, ми маємо всі підстави відкласти їх убік, тому що спільними силами ми досягли вражаючих перемог, які вразили весь світ

- сказав глава ізраїльського уряду.

При цьому він попередив, що військова кампанія ще не закінчена.

"Попереду в нас все ще стоять серйозні виклики безпеці. Деякі з наших ворогів намагаються оговтатися, щоб знову напасти на нас", - резюмував Нетаньяху.

Нагадаємо

13 жовтня у Шарм-ель-Шейху пройде мирний саміт щодо Гази. Його очолять президенти Єгипту та США, метою є припинення війни та стабілізація на Близькому Сході.

Трамп дав особисту гарантію, що Ізраїль не відновить військову операцію у секторі Газа – Axios10.10.25, 18:34 • 4533 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа