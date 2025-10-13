"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о победе в войне, назвав это историческим событием. Он предупредил, что военная кампания еще не закончена, поскольку враги готовят новое нападение на страну.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе в войне, но предупредил, что враги готовят новое нападение на страну. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.
Подробности
В вечернем видеообращении Нетаньяху отметил, что это историческое событие, при этом некоторые не верили, что оно когда-либо произойдет.
Это вечер слез, вечер счастья. ... Я знаю, что среди нас идет много дискуссий. Но сегодня, и, надеюсь, также в период, который почти наступил, у нас есть все основания отложить их в сторону, потому что общими силами мы достигли впечатляющих побед, которые поразили весь мир
При этом он предупредил, что военная кампания еще не закончена.
"Впереди у нас все еще стоят серьезные вызовы безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются оправиться, чтобы снова напасть на нас", - резюмировал Нетаньяху.
Напомним
13 октября в Шарм-эль-Шейхе пройдет мирный саммит по Газе. Его возглавят президенты Египта и США, целью является прекращение войны и стабилизация на Ближнем Востоке.
