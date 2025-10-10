$41.510.10
Киев • УНН

 • 844 просмотра

Дональд Трамп лично гарантировал, что Израиль не откажется от мирного соглашения в Газе, что стало ключевым фактором для ХАМАС. Прекращение огня вступило в силу после одобрения кабинетом Израиля.

Трамп дал личную гарантию, что Израиль не возобновит военную операцию в секторе Газа – Axios

Когда переговоры по мирному соглашению в Газе приближались к финишу, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил личную гарантию, что он не позволит Израилю отказаться от мирного соглашения и возобновить войну. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

По информации двух американских чиновников, заверения Трампа были ключевым фактором в убеждении ХАМАС заключить соглашение. Прекращение огня официально вступило в силу после того, как кабинет министров Израиля одобрил соглашение рано утром в пятницу по местному времени.

Чиновники заявили, что частью гарантий Трампа было создание военной целевой группы под руководством США для надзора за соблюдением прекращения огня и устранения любых нарушений.

Израильские военные теперь должны вывести свои силы до согласованного периметра внутри Газы в течение 24 часов после голосования кабинета министров. В течение следующих 72 часов после этого ХАМАС должен освободить всех оставшихся в живых заложников, всего 20 человек. Это должно быть завершено до понедельника.

Американский чиновник сообщил Axios, что одним из факторов прорыва на переговорах было то, что "ХАМАС начал рассматривать заложников как препятствие, а не как актив" с точки зрения своей будущей переговорной позиции.

Имея это в виду, американская сторона вступила в переговоры на этой неделе, полагая, что ХАМАС теперь готов освободить заложников, и что они могут обеспечить, чтобы израильтяне соблюдали свою сторону соглашения.

Дополнение

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября, в 12:00 по местному времени, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Войска ЦАХАЛа начали занимать позиции вдоль обновленных линий развертывания, готовясь к соглашению о прекращении огня и возвращению заложников.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Сектор Газа