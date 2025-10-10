Припинення вогню у Секторі Гази: армія оборони Ізраїлю відзвітувала про ситуацію після оголошення перемир'я
Київ • УНН
Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності 10 жовтня о 12:00 за місцевим часом. Війська ЦАХАЛу зайняли позиції, готуючись до повернення заручників.
Деталі
Війська ЦАХАЛу почали займати позиції вздовж оновлених ліній розгортання, готуючись до угоди про припинення вогню та повернення заручників.
Війська Південного командування розгорнуті в цьому районі і продовжуватимуть усунення будь-якої безпосередньої загрози
Нагадаємо
Ізраїль і ХАМАС узгодили попередні умови угоди по завершенню руйнівної дворічної війни. Даний план передбачає звільнення всіх заручників у Секторі Газа, виведення ізраїльських військ до узгодженої точки та звільнення деяких палестинських в'язнів.
