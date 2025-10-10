Прекращение огня в Секторе Газа: армия обороны Израиля отчиталась о ситуации после объявления перемирия
Киев • УНН
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени. Войска ЦАХАЛа заняли позиции, готовясь к возвращению заложников.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября, в 12:00 по местному времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Армию обороны Израиля.
Детали
Войска ЦАХАЛа начали занимать позиции вдоль обновленных линий развертывания, готовясь к соглашению о прекращении огня и возвращению заложников.
Войска Южного командования развернуты в этом районе и будут продолжать устранение любой непосредственной угрозы
Напомним
Израиль и ХАМАС согласовали предварительные условия соглашения по завершению разрушительной двухлетней войны. Данный план предусматривает освобождение всех заложников в Секторе Газа, вывод израильских войск в согласованную точку и освобождение некоторых палестинских заключенных.
Также УНН сообщал, что в пятницу, 10 октября, на фоне соглашения между Израилем и ХАМАС цены на золото и другие драгоценные металлы резко изменились.