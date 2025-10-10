Ціни на золото різко змінили курс після перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС
Київ • УНН
Ціни на золото в злитках зазнали різкого падіння після підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Спотове золото подешевшало на 0,2% до 3970,88 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото подорожчали на 0,3% до 3985,20 доларів за унцію.
На ті перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС ціни на золото і інші дорогоцінні метали змінились у п’ятницю, 10 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на investing.com.
Деталі
Ціни на золото в злитках за ніч зазнали різкого падіння. Спотове золото подешевшало на 0,2% до 3970,88 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,3% до 3985,20 доларів за унцію станом на 01:13 за східним часом (05:13 за Гринвічем).
Зазначається, що спотові ціни вперше в історії перевищили 4000 доларів за унцію цього тижня і досягли піку в 4059,32 доларів за унцію.
Зростання вартості золота зупинилося відразу після підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і Хамасом, досягнутої за посередництва США.
Нагадаємо
За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.
А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів - все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.
Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки", - резюмувала Олена Сосєдка. Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.