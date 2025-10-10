Ціни на золото різко змінили курс після перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Ціни на золото в злитках зазнали різкого падіння після підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Спотове золото подешевшало на 0,2% до 3970,88 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото подорожчали на 0,3% до 3985,20 доларів за унцію.