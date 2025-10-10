Ціни на золото різко змінили курс після перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 5414 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 12471 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 11545 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 21700 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 42961 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 34520 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41151 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41990 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 71450 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65909 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю: є постраждалі9 жовтня, 23:10 • 10084 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють9 жовтня, 23:27 • 37695 перегляди
Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом10 жовтня, 00:22 • 22297 перегляди
Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски “Кинджалів”10 жовтня, 02:01 • 4860 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 18490 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 60526 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 71446 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65907 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 55240 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 86204 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олена Сосєдка
Володимир Зеленський
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 60527 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 27027 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 41248 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 57619 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 71228 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-59
The New York Times

Ціни на золото різко змінили курс після перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Ціни на золото в злитках зазнали різкого падіння після підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Спотове золото подешевшало на 0,2% до 3970,88 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото подорожчали на 0,3% до 3985,20 доларів за унцію.

Ціни на золото різко змінили курс після перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

На ті перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС ціни на золото і інші дорогоцінні метали змінились у п’ятницю, 10 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на investing.com.

Деталі

Ціни на золото в злитках за ніч зазнали різкого падіння. Спотове золото подешевшало на 0,2% до 3970,88 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,3% до 3985,20 доларів за унцію станом на 01:13 за східним часом (05:13 за Гринвічем).

Зазначається, що спотові ціни вперше в історії перевищили 4000 доларів за унцію цього тижня і досягли піку в 4059,32 доларів за унцію.

Зростання вартості золота зупинилося відразу після підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і Хамасом, досягнутої за посередництва США.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.

А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів - все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.

Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки", - резюмувала Олена Сосєдка. Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Ізраїль