Цены на золото резко изменили курс после перемирия между Израилем и ХАМАС

Цены на золото в слитках резко упали после подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС. Спотовое золото подешевело на 0,2% до 3970,88 долларов за унцию, тогда как фьючерсы на золото подорожали на 0,3% до 3985,20 долларов за унцию.