Цены на золото резко изменили курс после перемирия между Израилем и ХАМАС

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Цены на золото в слитках резко упали после подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС. Спотовое золото подешевело на 0,2% до 3970,88 долларов за унцию, тогда как фьючерсы на золото подорожали на 0,3% до 3985,20 долларов за унцию.

Цены на золото резко изменили курс после перемирия между Израилем и ХАМАС

На фоне перемирия между Израилем и ХАМАС цены на золото и другие драгоценные металлы изменились в пятницу, 10 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на investing.com.

Подробности

Цены на золото в слитках за ночь резко упали. Спотовое золото подешевело на 0,2% до 3970,88 долларов за унцию, а фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,3% до 3985,20 долларов за унцию по состоянию на 01:13 по восточному времени (05:13 по Гринвичу).

Отмечается, что спотовые цены впервые в истории превысили 4000 долларов за унцию на этой неделе и достигли пика в 4059,32 долларов за унцию.

Рост стоимости золота остановился сразу после подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, достигнутого при посредничестве США.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото — сигнал для современного финтех-рынка, что хотя технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях.

А геополитическая нестабильность — дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. "Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров — все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой.

Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике", - резюмировала Елена Соседка. Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Конкорд Банк
Елена Соседка
Израиль