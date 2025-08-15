$41.450.06
15 серпня, 23:06 • 67533 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 92859 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 59295 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 55664 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 52053 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 108442 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 186048 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85107 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 170364 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57018 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Теги
Люди

Олена Сосєдка

Співзасновниця Concord Fintech Solutions
Олена Віліївна Сосєдка народилася 20 березня 1975 року в Дніпропетровську (нині Дніпро). Закінчила Московський державний університет (МДУ), Дніпропетровський університет економіки та права, а також Києво-Могилянську бізнес-школу за програмою MBA (магістр ділового адміністрування). Розпочала свою кар'єру у фінансовому секторі на початку 1990-х років. Займалася придбанням акцій українських підприємств із подальшим перепродажем їх іноземним інвесторам. У 2012 році Олена разом із сестрою Юлією стали основними бенефіціарами Акціонерного комерційного банку «Конкорд». Є співзасновницею першої в Україні відкритої фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions та Благодійної біржі «ДоброДій». У 2025 році їй було присвоєно почесне звання «Мати-героїня» як матері шістьох дітей.
2014
Придбала недобудований процесинговий центр, який пізніше став ProCard
2017
Здобула ступінь MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі
2020
Представила Concord Fintech Solutions, першу відкриту фінтех-екосистему в Україні
2020
Процесинговий центр ProCard отримав статус сертифікованого партнера Visa Ready for Fintech Enabler
2021
Розширила фінтех-екосистему на міжнародний ринок, розпочавши з Азербайджану
2022
Увійшла до ТОП-50 найвпливовіших жінок українського фінтеху другий рік поспіль
2022
Concord Fintech Solutions отримала нагороду Ukrainian Fintech Awards як "Найкраща фінтех-екосистема"
2023
Започаткувала освітню програму для випускників Дніпровського ліцею інформаційних технологій, надавши гранти на навчання
2024
Нагороджена "Хрестом пошани" від Міністерства оборони за значний волонтерський внесок та допомогу армії
2025
Отримала почесне звання "Мати-героїня"
Новини по темi
Біржа Благодійності "ДоброДій" отримала відзнаку від Асоціації благодійників України

Біржа Благодійності "ДоброДій" відзначена Асоціацією благодійників України за представлення та промоцію доброчинності Дніпропетровщини на національному рівні. Організація реалізувала понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких значна частина спрямована на Сили оборони та допомогу тяжкохворим дітям.

Суспільство • 15 серпня, 17:34 • 3634 перегляди
Ексклюзив
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили

Олена Сосєдка, співзасновниця Concord Fintech Solutions та мати шістьох дітей, отримала почесне звання "Мати-героїня". Вона поєднує виховання дітей та успішну кар'єру.

Суспільство • 27 червня, 15:12 • 284035 перегляди