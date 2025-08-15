Олена Сосєдка
Співзасновниця Concord Fintech Solutions
Олена Віліївна Сосєдка народилася 20 березня 1975 року в Дніпропетровську (нині Дніпро). Закінчила Московський державний університет (МДУ), Дніпропетровський університет економіки та права, а також Києво-Могилянську бізнес-школу за програмою MBA (магістр ділового адміністрування).
Розпочала свою кар'єру у фінансовому секторі на початку 1990-х років. Займалася придбанням акцій українських підприємств із подальшим перепродажем їх іноземним інвесторам.
У 2012 році Олена разом із сестрою Юлією стали основними бенефіціарами Акціонерного комерційного банку «Конкорд». Є співзасновницею першої в Україні відкритої фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions та Благодійної біржі «ДоброДій». У 2025 році їй було присвоєно почесне звання «Мати-героїня» як матері шістьох дітей.
2014
Придбала недобудований процесинговий центр, який пізніше став ProCard
2017
Здобула ступінь MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі
2020
Представила Concord Fintech Solutions, першу відкриту фінтех-екосистему в Україні
2020
Процесинговий центр ProCard отримав статус сертифікованого партнера Visa Ready for Fintech Enabler
2021
Розширила фінтех-екосистему на міжнародний ринок, розпочавши з Азербайджану
2022
Увійшла до ТОП-50 найвпливовіших жінок українського фінтеху другий рік поспіль
2022
Concord Fintech Solutions отримала нагороду Ukrainian Fintech Awards як "Найкраща фінтех-екосистема"
2023
Започаткувала освітню програму для випускників Дніпровського ліцею інформаційних технологій, надавши гранти на навчання
2024
Нагороджена "Хрестом пошани" від Міністерства оборони за значний волонтерський внесок та допомогу армії
2025
Отримала почесне звання "Мати-героїня"