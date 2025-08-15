"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили

Олена Сосєдка, співзасновниця Concord Fintech Solutions та мати шістьох дітей, отримала почесне звання "Мати-героїня". Вона поєднує виховання дітей та успішну кар'єру.