Біткоїн змінився в ціні 13 жовтня: скільки зараз коштує - Bloomberg

У понеділок, 13 жовтня, сукупна ринкова вартість усіх криптовалют у понеділок зросла більш ніж на 6% і перевищила 4 трильйони доларів. Біткоїн у Лондоні торгувався на рівні близько 115 000 доларів, після того як у п'ятницю в США його вартість впала нижче 105 000 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Зростання збіглося з недільними заявами Дональда Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса, які продемонстрували відкритість до угоди з Китаєм, що послабило торговельні напруги. Рекордні 19 мільярдів доларів криптовалютних ставок були втрачені, а ціни на криптовалюту впали після оголошення Трампом у п'ятницю нових жорстких тарифів для Китаю.

УНН розпитав у фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки про причини такого злету біткоїна, а також про те, яких змін найближчим часом варто очікувати на криптовалютному ринку.

Головним двигуном цього росту стали рекордні притоки коштів у спотові біткоїн-ETF - це інвестиційні фонди, які дозволяють великим гравцям купувати біткоїн через традиційні біржі. Коли за один тиждень у такі фонди заходять мільярди доларів, ціна фактично приречена на ріст