Біткоїн змінився в ціні 13 жовтня: скільки зараз коштує - Bloomberg

$41.600.10
48.110.10
ukenru
07:59 • 2350 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 9352 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 10560 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 9386 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 15792 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 33565 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 42280 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63393 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 36826 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 107976 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
63%
750мм
Популярнi новини
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 19795 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 21090 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 11825 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 14946 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 27906 перегляди
Публікації
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 9312 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63385 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 107968 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 117262 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 59267 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Чернігівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 31640 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 63396 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 66962 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 68222 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 134268 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59

Біткоїн змінився в ціні 13 жовтня: скільки зараз коштує - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Сукупна ринкова вартість усіх криптовалют зросла більш ніж на 6% до понад 4 трильйонів доларів 13 жовтня. Біткоїн торгувався на рівні близько 115 000 доларів у Лондоні після падіння нижче 105 000 доларів у США.

Біткоїн змінився в ціні 13 жовтня: скільки зараз коштує - Bloomberg

У понеділок, 13 жовтня, сукупна ринкова вартість усіх криптовалют у понеділок зросла більш ніж на 6% і перевищила 4 трильйони доларів. Біткоїн у Лондоні торгувався на рівні близько 115 000 доларів, після того як у п'ятницю в США його вартість впала нижче 105 000 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зростання збіглося з недільними заявами Дональда Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса, які продемонстрували відкритість до угоди з Китаєм, що послабило торговельні напруги. Рекордні 19 мільярдів доларів криптовалютних ставок були втрачені, а ціни на криптовалюту впали після оголошення Трампом у п'ятницю нових жорстких тарифів для Китаю.

Доповнення

УНН розпитав у фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки про причини такого злету біткоїна, а також про те, яких змін найближчим часом варто очікувати на криптовалютному ринку.

Головним двигуном цього росту стали рекордні притоки коштів у спотові біткоїн-ETF - це інвестиційні фонди, які дозволяють великим гравцям купувати біткоїн через традиційні біржі. Коли за один тиждень у такі фонди заходять мільярди доларів, ціна фактично приречена на ріст

- пояснила Олена Сосєдка.

За її словами, це створює ефект доміно: зростає попит, спрацьовують алгоритми, і ринок стрімко штовхає біткоїн угору. За ним традиційно ростуть й інші монети.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Біткойн
Джей Ді Венс
Bloomberg
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Лондон