Биткойн изменился в цене 13 октября: сколько сейчас стоит - Bloomberg

В понедельник, 13 октября, совокупная рыночная стоимость всех криптовалют выросла более чем на 6% и превысила 4 триллиона долларов. Биткойн в Лондоне торговался на уровне около 115 000 долларов, после того как в пятницу в США его стоимость упала ниже 105 000 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Рост совпал с воскресными заявлениями Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, которые продемонстрировали открытость к сделке с Китаем, что ослабило торговые напряжения. Рекордные 19 миллиардов долларов криптовалютных ставок были потеряны, а цены на криптовалюту упали после объявления Трампом в пятницу новых жестких тарифов для Китая.

Дополнение

УНН расспросил у финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки о причинах такого взлета биткойна, а также о том, каких изменений в ближайшее время стоит ожидать на криптовалютном рынке.

Главным двигателем этого роста стали рекордные притоки средств в спотовые биткойн-ETF — это инвестиционные фонды, которые позволяют крупным игрокам покупать биткойн через традиционные биржи. Когда за одну неделю в такие фонды заходят миллиарды долларов, цена фактически обречена на рост — пояснила Елена Соседка.

По ее словам, это создает эффект домино: растет спрос, срабатывают алгоритмы, и рынок стремительно толкает биткойн вверх. За ним традиционно растут и другие монеты.