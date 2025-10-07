$41.340.11
Ексклюзив
09:44 • 4850 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 24900 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 36737 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 66814 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 55916 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 55331 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 98271 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36451 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41596 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67908 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка

Київ • УНН

 • 4860 перегляди

Біткоїн зріс майже на 10%, оновивши історичний максимум до понад 125 тисяч доларів, завдяки рекордним притокам коштів у спотові біткоїн-ETF та сезонному жовтневому оптимізму. Макроекономічна ситуація в США та ослаблення долара також сприяли зростанню, роблячи криптовалюти привабливими для інвесторів.

Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка

Одна з найпопулярніших криптовалют - біткоїн - протягом тижня демонструє рекордне зростання, здорожчавши майже на 10%. Біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши позначку у 125 тисяч доларів. УНН розпитав у фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки про причини такого злету біткоїна, а також про те, яких змін найближчим часом варто очікувати на криптовалютному ринку.

Головним двигуном цього росту стали рекордні притоки коштів у спотові біткоїн-ETF - це інвестиційні фонди, які дозволяють великим гравцям купувати біткоїн через традиційні біржі. Коли за один тиждень у такі фонди заходять мільярди доларів, ціна фактично приречена на ріст

- пояснила Олена Сосєдка.

За її словами, це створює ефект доміно: зростає попит, спрацьовують алгоритми, і ринок стрімко штовхає біткоїн угору. За ним традиційно ростуть й інші монети.

Другий важливий чинник, на думку Олени Сосєдки, - так званий сезонний жовтневий оптимізм, який криптоспільнота жартома називає Uptober. 

"Історично саме жовтень часто приносить біткоїну найвищі цінові показники року. Цього разу до психологічного ефекту додався ще й технічний прорив: криптовалюта подолала попередній максимум, активувавши масові покупки і автоматичні стратегії. Коли ринок пробиває рекорд, спрацьовує психологія дефіциту: усі хочуть встигнути купити, поки не пізно, і це лише підсилює зростання вартості монети", - пояснила фінтехекспертка.

Також, за словами Олени Сосєдки, на користь біткоїна зіграла макроекономічна ситуація у США. Через політичні суперечки та шатдаун (призупинка роботи уряду) інвестори шукають більш захищені від політичного впливу активи. А це - золото та криптовалюти.

Додатково на ціну криптоактивів тисне ослаблення долара та очікування, що Федеральна резервна система (ФРС) США невдовзі почне пом’якшувати грошово-кредитну політику. Це означатиме дешевші кредити й більший інтерес до активів із обмеженою емісією. Саме такими активами є криптовалюти.

"Коли долар слабшає, а ставки можуть знижуватись, інвестори шукають альтернативу. Для багатьох біткоїн став цифровим аналогом золота, тобто активом, який не залежить від політики урядів і центральних банків", - пояснила Олена Сосєдка.

Фінтехексперта прогнозує, що у короткостроковій перспективі ринок може перейти у фазу "дихання" після стрімкого зростання. Тобто вартість монети почне коливатися.

"Очевидно найближчими тижнями біткоїн коливатиметься. Можна припустити, що стрибки будуть в діапазоні 118-130 тисяч доларів. Якщо притоки в ETF залишаться на нинішньому рівні, нові рекорди - це лише питання часу" - зазначила Олена Сосєдка.

Утім, Сосєдка попереджає: різке уповільнення інтересу з боку інституцій або зміна політики ФРС можуть спровокувати корекцію вартості монети на 10-15%.

"Ринок зараз дуже емоційний, тому важливо не гнатися за високою ціною, а діяти стратегічно поступово, з холодною головою", - радить фінтехекспертка.

Загалом же сплеск вартості криптовалюти Олена Сосєдка розцінює як підтвердження того, що біткоїн остаточно вийшов із нішевого статусу. На крипторинок все більше заходить великих фондів, банків, а ціна біткоїна дедалі частіше реагує на макроекономічні новини, як це роблять класичні ринки.

"Біткоїн сьогодні - це не лише технологічний актив, а й макроіндикатор довіри до фінансової системи. Його зростання - це сигнал, що інвестори шукають стабільності у новому форматі", - підсумовує Олена Сосєдка.

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Біткойн
Сполучені Штати Америки