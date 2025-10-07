Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка

Одна з найпопулярніших криптовалют - біткоїн - протягом тижня демонструє рекордне зростання, здорожчавши майже на 10%. Біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши позначку у 125 тисяч доларів. УНН розпитав у фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки про причини такого злету біткоїна, а також про те, яких змін найближчим часом варто очікувати на криптовалютному ринку.

Головним двигуном цього росту стали рекордні притоки коштів у спотові біткоїн-ETF - це інвестиційні фонди, які дозволяють великим гравцям купувати біткоїн через традиційні біржі. Коли за один тиждень у такі фонди заходять мільярди доларів, ціна фактично приречена на ріст - пояснила Олена Сосєдка.

За її словами, це створює ефект доміно: зростає попит, спрацьовують алгоритми, і ринок стрімко штовхає біткоїн угору. За ним традиційно ростуть й інші монети.

Другий важливий чинник, на думку Олени Сосєдки, - так званий сезонний жовтневий оптимізм, який криптоспільнота жартома називає Uptober.

"Історично саме жовтень часто приносить біткоїну найвищі цінові показники року. Цього разу до психологічного ефекту додався ще й технічний прорив: криптовалюта подолала попередній максимум, активувавши масові покупки і автоматичні стратегії. Коли ринок пробиває рекорд, спрацьовує психологія дефіциту: усі хочуть встигнути купити, поки не пізно, і це лише підсилює зростання вартості монети", - пояснила фінтехекспертка.

Також, за словами Олени Сосєдки, на користь біткоїна зіграла макроекономічна ситуація у США. Через політичні суперечки та шатдаун (призупинка роботи уряду) інвестори шукають більш захищені від політичного впливу активи. А це - золото та криптовалюти.

Додатково на ціну криптоактивів тисне ослаблення долара та очікування, що Федеральна резервна система (ФРС) США невдовзі почне пом’якшувати грошово-кредитну політику. Це означатиме дешевші кредити й більший інтерес до активів із обмеженою емісією. Саме такими активами є криптовалюти.

"Коли долар слабшає, а ставки можуть знижуватись, інвестори шукають альтернативу. Для багатьох біткоїн став цифровим аналогом золота, тобто активом, який не залежить від політики урядів і центральних банків", - пояснила Олена Сосєдка.

Фінтехексперта прогнозує, що у короткостроковій перспективі ринок може перейти у фазу "дихання" після стрімкого зростання. Тобто вартість монети почне коливатися.

"Очевидно найближчими тижнями біткоїн коливатиметься. Можна припустити, що стрибки будуть в діапазоні 118-130 тисяч доларів. Якщо притоки в ETF залишаться на нинішньому рівні, нові рекорди - це лише питання часу" - зазначила Олена Сосєдка.

Утім, Сосєдка попереджає: різке уповільнення інтересу з боку інституцій або зміна політики ФРС можуть спровокувати корекцію вартості монети на 10-15%.

"Ринок зараз дуже емоційний, тому важливо не гнатися за високою ціною, а діяти стратегічно поступово, з холодною головою", - радить фінтехекспертка.

Загалом же сплеск вартості криптовалюти Олена Сосєдка розцінює як підтвердження того, що біткоїн остаточно вийшов із нішевого статусу. На крипторинок все більше заходить великих фондів, банків, а ціна біткоїна дедалі частіше реагує на макроекономічні новини, як це роблять класичні ринки.

"Біткоїн сьогодні - це не лише технологічний актив, а й макроіндикатор довіри до фінансової системи. Його зростання - це сигнал, що інвестори шукають стабільності у новому форматі", - підсумовує Олена Сосєдка.

