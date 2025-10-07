Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка

Одна из самых популярных криптовалют — биткоин — в течение недели демонстрирует рекордный рост, подорожав почти на 10%. Биткоин обновил исторический максимум, превысив отметку в 125 тысяч долларов. УНН расспросил у финтехэксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки о причинах такого взлета биткоина, а также о том, каких изменений в ближайшее время стоит ожидать на криптовалютном рынке.

Главным двигателем этого роста стали рекордные притоки средств в спотовые биткоин-ETF — это инвестиционные фонды, которые позволяют крупным игрокам покупать биткоин через традиционные биржи. Когда за одну неделю в такие фонды заходят миллиарды долларов, цена фактически обречена на рост — объяснила Елена Соседка.

По ее словам, это создает эффект домино: растет спрос, срабатывают алгоритмы, и рынок стремительно толкает биткоин вверх. За ним традиционно растут и другие монеты.

Второй важный фактор, по мнению Елены Соседки, — так называемый сезонный октябрьский оптимизм, который криптосообщество в шутку называет Uptober.

"Исторически именно октябрь часто приносит биткоину самые высокие ценовые показатели года. На этот раз к психологическому эффекту добавился еще и технический прорыв: криптовалюта преодолела предыдущий максимум, активировав массовые покупки и автоматические стратегии. Когда рынок пробивает рекорд, срабатывает психология дефицита: все хотят успеть купить, пока не поздно, и это лишь усиливает рост стоимости монеты", — объяснила финтехэксперт.

Также, по словам Елены Соседки, в пользу биткоина сыграла макроэкономическая ситуация в США. Из-за политических споров и шатдауна (приостановка работы правительства) инвесторы ищут более защищенные от политического влияния активы. А это — золото и криптовалюты.

Дополнительно на цену криптоактивов давит ослабление доллара и ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре начнет смягчать денежно-кредитную политику. Это будет означать более дешевые кредиты и больший интерес к активам с ограниченной эмиссией. Именно такими активами являются криптовалюты.

"Когда доллар ослабевает, а ставки могут снижаться, инвесторы ищут альтернативу. Для многих биткоин стал цифровым аналогом золота, то есть активом, который не зависит от политики правительств и центральных банков", — объяснила Елена Соседка.

Финтехэксперт прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рынок может перейти в фазу "дыхания" после стремительного роста. То есть стоимость монеты начнет колебаться.

"Очевидно в ближайшие недели биткоин будет колебаться. Можно предположить, что скачки будут в диапазоне 118-130 тысяч долларов. Если притоки в ETF останутся на нынешнем уровне, новые рекорды — это лишь вопрос времени" — отметила Елена Соседка.

Впрочем, Соседка предупреждает: резкое замедление интереса со стороны институций или изменение политики ФРС могут спровоцировать коррекцию стоимости монеты на 10-15%.

"Рынок сейчас очень эмоционален, поэтому важно не гнаться за высокой ценой, а действовать стратегически постепенно, с холодной головой", — советует финтехэксперт.

В целом же всплеск стоимости криптовалюты Елена Соседка расценивает как подтверждение того, что биткоин окончательно вышел из нишевого статуса. На крипторынок все больше заходит крупных фондов, банков, а цена биткоина все чаще реагирует на макроэкономические новости, как это делают классические рынки.

"Биткоин сегодня — это не только технологический актив, но и макроиндикатор доверия к финансовой системе. Его рост — это сигнал, что инвесторы ищут стабильности в новом формате", — подытоживает Елена Соседка.

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта