Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта.

Глобальные рынки, в том числе и криптовалютный, мгновенно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в отношениях с Китаем. Цена биткоина (ВТС) "подскочила" до почти 105 тысяч долларов за монету. Как пояснила в эксклюзивном комментарии УНН финтех-эксперт и соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, это очередное подтверждение, что криптовалюта уже давно не воспринимается как "спекулятивный актив", а функционирует как часть глобальной макрофинансовой экосистемы.

Если рассматривать последние события с точки зрения рыночной логики, все понятно: снижение геополитической напряженности между США и Китаем - это сигнал об уменьшении рисков для мировой экономики. А биткоин, как "цифровое золото", традиционно реагирует на изменение рисковых ожиданий - отметила Елена Соседка.

Биткоин ожидает рекорда выше $109 тыс. на фоне прогресса на переговорах США и Китая

Она пояснила, что цифровые активы реагируют ростом на позитивные ожидания, особенно, если речь идет о потенциальном ослаблении регуляторного давления или усилении институционального доверия.

Елена Соседка обратила внимание, что в цене вырос не только биткоин, но и другие монеты. Например, стоимость Ethereum приближается к 3 тысячам долларов за монету.

"Стоит помнить, что биткоин - это индикатор не только финансовой, но и политической конъюнктуры. Цифровые активы пока не подконтрольны правительствам, и именно поэтому они так чувствительно реагируют на любые сигналы от крупных игроков", - добавила Елена Соседка.

Напомним

Верховная Рада планировала до конца года легализовать рынок криптовалют в Украине. Сейчас в парламенте нарабатывают законодательные изменения по налогообложению крипты.

Елена Соседка в комментарии УНН пояснила, что отсутствие четкого законодательства в Украине в сфере виртуальных активов приводит к ряду негативных последствий. Первое - это правовая неопределенность. Ведь компании и инвесторы сталкиваются с отсутствием четких правил, что в итоге сдерживает развитие рынка.

Не менее важным последствием, по ее словам, также является отсутствие защиты прав. "Сейчас пользователи криптовалют в Украине остаются без механизмов защиты от мошенничества", - пояснила Елена Соседка.

Она добавила, что из-за отсутствия правового регулирования государство теряет экономические возможности, ведь сейчас в Украине ограничен приток инвестиций и развитие финтех-стартапов.

Кроме того, по ее словам, легализация криптовалют создаст благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в IT-сектор и финтех-стартапы. Это, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность страны и предоставить гражданам доступ к новым финансовым инструментам.

Финтех-эксперт отмечает, что принятие закона о криптовалютах позволит также развивать инновации, в частности, легализация будет способствовать развитию блокчейн-технологий и финтех-сектора.