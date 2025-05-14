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Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

Київ • УНН

 • 18283 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта.

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

Глобальні ринки, зокрема і криптовалютний, миттєво відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про прогрес у відносинах з Китаєм. Ціна біткоїна (ВТС) "стрибнула" до майже 105 тисяч доларів за монету. Як пояснила в ексклюзивному коментарі УНН фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, це чергове підтвердження, що криптовалюта вже давно не сприймається як "спекулятивний актив", а функціонує як частина глобальної макрофінансової екосистеми.

Якщо розглядати останні події з погляду ринкової логіки, усе зрозуміло: зниження геополітичної напруги між США і Китаєм - це сигнал про зменшення ризиків для світової економіки. А біткоїн, як "цифрове золото", традиційно реагує на зміну ризикових очікувань

- зазначила Олена Сосєдка.

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Вона пояснила, що цифрові активи реагують зростанням на позитивні очікування, особливо, якщо йдеться про потенційне послаблення регуляторного тиску чи посилення інституційної довіри.

Олена Сосєдка звернула увагу, що у ціні виріс не лише біткоїн, а й інші монети. Наприклад, вартість Ethereum наближається до 3 тисяч доларів за монету.

"Варто памʼятати, що біткоїн - це індикатор не тільки фінансової, а й політичної конʼюнктури. Цифрові активи поки не підконтрольні урядам, і саме тому вони так чутливо реагують на будь-які сигнали від великих гравців", - додала Олена Сосєдка.

Нагадаємо

Верховна Рада планувала до кінця року легалізувати ринок криптовалют в Україні. Наразі в парламенті напрацьовують законодавчі зміни щодо оподаткування крипти.

Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що відсутність чіткого законодавства в Україні у сфері віртуальних активів призводить до низки негативних наслідків. Перше - це правова невизначеність. Адже компанії та інвестори стикаються з відсутністю чітких правил, що в підсумку стримує розвиток ринку.

Не менш важливим наслідком, за її словами, також є відсутність захисту прав. "Зараз користувачі криптовалют в Україні залишаються без механізмів захисту від шахрайства", - пояснила Олена Сосєдка.

Вона додала, що через відсутність правового регулювання держава втрачає економічні можливості, адже зараз в Україні обмежений приплив інвестицій і розвиток фінтех-стартапів.

Окрім того, за її словами, легалізація криптовалют створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в IT-сектор і фінтех-стартапи. Це, своєю чергою, дозволить створити нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність країни та надати громадянам доступ до нових фінансових інструментів.

Фінтехекспертка зазначає, що ухвалення закону про криптовалюти дозволить також розвивати інновації, зокрема, легалізація сприятиме розвитку блокчейн-технологій і фінтех-сектору.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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