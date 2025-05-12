Біткоїн очікує рекорду вище $109 тис. на тлі прогресу на переговорах США і Китаю

Біткоїн невдовзі може досягти рекордно високого рівня, спричинивши прискорене зростання на ширшому ринку альткоїнів, оскільки послаблення торгової напруженості між США та Китаєм може призвести до того, що ринки позитивно відреагують на потенційне уповільнення квітневого індексу споживчих цін у США, повідомляє CoinDesk, пише УНН.

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Сполучені Штати досягли прогресу щодо торгової угоди з Китаєм після двох днів переговорів на високому рівні в Женеві, оголосили в неділю міністр фінансів США Скотт Бессент та торговий представник країни Джеймісон Грір. Обидві країни збираються випустити спільну заяву про торгові переговори у Женеві пізніше у понеділок.

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Продовження зниження інфляції після показника за березень у США, як вказано, може підвищити ставки на зниження ставки ФРС, що стане бичачим каталізатором для ралі BTC до рекордних максимумів вище $110 000. З іншого боку, вищий, ніж очікувалося, індекс споживчих цін, як зазначається, може бути проігнорований як ретроспективний, що відображає квітневі тарифи та не враховує зниження напруги в торгівлі.

За даними 10x Research, консенсус полягає в тому, що загальний індекс споживчих цін, імовірно, залишився незмінним на рівні 2,4% у квітні.

"Якщо це очікування виправдається, ринок може розцінити звіт щодо інфляції як позитивний. Якщо не брати до уваги негативних заголовків про мита, дані щодо інфляції цього тижня можуть стати бичачим каталізатором", - сказав Маркус Тілен, засновник 10x Research, CoinDesk.

"Індекс споживчих цін може бути бичачим і може принести нові історичні максимуми", - додав Тілен.

Біткоїн, провідна криптовалюта за ринковою вартістю, продавалася за ціною близько $104 000, лише на 5,1% не досягнувши нових максимумів вище $109 350, показують дані CoinDesk.

З початку квітня BTC демонстрував майже V-подібне відновлення з $75 000, при цьому ціни зросли на 10% минулого тижня через приплив коштів, що продовжується, у спотові біржові фонди (ETF).

Спотовий біткоїн-ETF BlackRock (IBIT) зареєстрував чистий приплив коштів протягом 20 торгових днів поспіль, зібравши понад 5 мільярдів доларів у вигляді грошей інвесторів, згідно з даними SoSoValue. Минулого тижня Федеральна резервна система США зберегла базову вартість запозичення без змін у діапазоні від 4,25% до 4,5%, повторивши при цьому позицію, яка залежить від даних щодо потенційного зниження ставок. Проте голова ФРС Джером Павелл дав "голубині" натяки, заявивши, що "базова картина інфляції хороша", назвавши інфляційний вплив мит короткочасним.

Ether, друга за величиною криптовалюта за ринковою вартістю, зросла на 39% до 2500 доларів минулого тижня, що є найкращим показником із грудня 2020 року, згідно з TradingView. Інші основні альткоїни, такі як XRP, DOGE, ADA та SOL, зросли на 9,7%, 56%, 19% та 20% відповідно.

За даними HTX Research, поки що немає ознак спекулятивного ажіотажу, що означає, що ралі може продовжитися.

"Зрозуміла волатильність (IV) опціонів на біткоїни залишається стабільною в діапазоні 50-55%, що набагато нижче за екстремальні рівні 80%+, які зазвичай спостерігаються на піку минулих бичачих ринків. Відкритий інтерес до ф'ючерсів на біткоїни на CME наразі становить $14,8 млрд, що значно нижче за пік у $20 млрд, що спостерігався в період виборів Трампа в 2020 році, що вказує на те, що кредитне плече все ще кероване", - заявили в HTX Research.

"Поки прибутковість не підніметься вище 4,8%, а приплив ETF залишиться стабільним, біткоїн, швидше за все, консолідується в діапазоні $105 000-$115 000, очікуючи наступного тригера прориву", - додали в HTX.

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