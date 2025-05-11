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США та Китай близькі до підписання торговельної угоди - CNN

Київ • УНН

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Високопосадовці США повідомили про значний прогрес у торгових переговорах з Китаєм. Домовленості досягнуто після запровадження мит на китайські товари.

США та Китай близькі до підписання торговельної угоди - CNN

Високопосадовці США, які беруть участь у торговельних переговорах на високому рівні з Китаєм, заявили про "суттєвий прогрес" і, ймовірно, домовленність про підписання торговельної угоди між двома країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що досягнута угода "може мати величезні наслідки для світової економіки".

Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами та Китаєм у дуже важливих торгових переговорах

- цитує видання міністра фінансів США Скотта Бессента.

У свою чергу торговий представник США Джеймісон Грір зазначив, що домовленості було досягнуто після того, як президент Дональд Трамп минулого місяця запровадив 145% мита на більшість китайських товарів.

Президент оголосив надзвичайний стан та запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам вирішити проблему із розв’язанням цієї ситуації. Важливо зрозуміти, як швидко ми змогли дійти згоди, що свідчить про те, що, можливо, розбіжності були не такими великими, як, можливо, вважалося

- сказав Грір.

Він назвав учасників переговорів з боку Китаю "дуже жорсткими" і підкреслив, що команда США "працювала дуже старанно", а останні два дні були "дуже конструктивними".

Нагадаємо

В Женеві у неділю відбулася чергова зустріч високопоставлених представників США та Китаю, спрямована на послаблення напруженості у торговельній війні між двома найбільшими економіками світу. Переговорні групи зустрічалися на закритій віллі посла ООН, яка має власний приватний парк з видом на Женевське озеро в зеленому передмісті Колоньї.

Переговори США і Китаю: Трамп заявив про досягнення "великого прогресу"11.05.25, 05:41 • 8944 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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