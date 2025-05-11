США та Китай близькі до підписання торговельної угоди - CNN

Високопосадовці США, які беруть участь у торговельних переговорах на високому рівні з Китаєм, заявили про "суттєвий прогрес" і, ймовірно, домовленність про підписання торговельної угоди між двома країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Зазначається, що досягнута угода "може мати величезні наслідки для світової економіки".

Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами та Китаєм у дуже важливих торгових переговорах

У свою чергу торговий представник США Джеймісон Грір зазначив, що домовленості було досягнуто після того, як президент Дональд Трамп минулого місяця запровадив 145% мита на більшість китайських товарів.

Президент оголосив надзвичайний стан та запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам вирішити проблему із розв’язанням цієї ситуації. Важливо зрозуміти, як швидко ми змогли дійти згоди, що свідчить про те, що, можливо, розбіжності були не такими великими, як, можливо, вважалося