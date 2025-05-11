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США і Китай почали другий раунд торговельних переговорів у Женеві

Київ • УНН

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У Женеві проходить другий раунд переговорів між США та Китаєм. Мета зустрічі – послабити напруженість у торговельній війні між двома країнами.

США і Китай почали другий раунд торговельних переговорів у Женеві

У Женеві в неділю відбувається чергова зустріч високопоставлених представників США та Китаю, спрямована на послаблення напруженості у торговельній війні між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією, високопоставлені офіційні особи США і Китаю знову зустрілися в неділю в Женеві, щоб відновити переговори на вихідних, спрямовані на припинення торгової війни, яка загрожує завдати серйозної шкоди світовій економіці.

Переговорні групи зустрічаються на закритій віллі посла ООН, яка має власний приватний парк з видом на Женевське озеро в зеленому передмісті Колоньї.

Швейцарія була обрана місцем проведення заходу після нещодавніх візитів швейцарських політиків до Китаю та США.

Контекст

Ескалація торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном призвела до того, що президент США ввів 145% мита на китайський імпорт до США. Китай відповів на це 125% митом на деякі американські товари.

Після кількох місяців протистояння обидві країни зустрілися в Женеві цими вихідними вперше після того, як на початку року Трамп запровадив тарифи на китайський імпорт.

Жодна зі сторін не прокоментувала в суботу суть обговорень і не повідомила про будь-який конкретний прогрес у зниженні високих торговельних бар'єрів після завершення зустрічей у резиденції посла Швейцарії при ООН.

Однак пізніше президент США Дональд Трамп дав позитивну оцінку переговорам.

"Дуже гарна зустріч із Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато чого погодили. Повне перезавантаження, узгоджене в дружній, але конструктивній манері. Ми хочемо бачити, на благо і Китаю, і США, відкриття Китаю для американського бізнесу. Великий прогрес досягнутий",- написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оптимістично оцінив перший день переговорів з Китаєм у Швейцарії, заявивши про "повне перезавантаження" торговельних відносин. Він очікує відкриття Китаю для американського бізнесу.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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