США и Китай начали второй раунд торговых переговоров в Женеве.

В Женеве в воскресенье проходит очередная встреча высокопоставленных представителей США и Китая, направленная на ослабление напряженности в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации, высокопоставленные официальные лица США и Китая вновь встретились в воскресенье в Женеве, чтобы возобновить переговоры на выходных, направленные на прекращение торговой войны, которая грозит нанести серьезный ущерб мировой экономике.

Переговорные группы встречаются на закрытой вилле посла ООН, которая имеет собственный частный парк с видом на Женевское озеро в зеленом пригороде Колоньи.

Швейцария была выбрана местом проведения мероприятия после недавних визитов швейцарских политиков в Китай и США.

Контекст

Эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином привела к тому, что президент США ввел 145% пошлины на китайский импорт в США. Китай ответил на это 125% пошлиной на некоторые американские товары.

После нескольких месяцев противостояния обе страны встретились в Женеве в эти выходные впервые после того, как в начале года Трамп ввел тарифы на китайский импорт.

Ни одна из сторон не прокомментировала в субботу суть обсуждений и не сообщила о каком-либо конкретном прогрессе в снижении высоких торговых барьеров после завершения встреч в резиденции посла Швейцарии при ООН.

Однако позже президент США Дональд Трамп дал положительную оценку переговорам.

"Очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, многое согласовали. Полная перезагрузка, согласованная в дружественной, но конструктивной манере. Мы хотим видеть, на благо и Китая, и США, открытие Китая для американского бизнеса. Большой прогресс достигнут",- написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп оптимистично оценил первый день переговоров с Китаем в Швейцарии, заявив о "полной перезагрузке" торговых отношений. Он ожидает открытия Китая для американского бизнеса.